Márquez: "Odio los sábados, no celebro nada, es parte del show pero falta lo más importante"

Solo seis días le ha durado a Marc Márquez el liderato alcanzado, con tanto esfuerzo, el pasado domingo, después de verse superado este sábado en la sprint de Spielberg por el poleman Jorge Martín, que tuvo la carrera completamente perdida pero acabó remontando y aprovechando, al final, la caía de Pedro Acosta para llevarse la victoria y recuperar el liderato por solo tres puntos.

Tras la salida, en la que Márquez lo hacía segundo en parrilla, el de Aprilia y el de Ducati llegaron juntos a la chicane, donde casi se tocaron, saliendo ganador Marc, que se puso líder de la carrera hasta que Acosta le adelantó y se escapó con mucha facilidad, hasta la caída.

"El objetivo hoy era acabar tercero en la sprint y no perder demasiado puntos con Martin, ya he visto que tenia mas ritmo que yo, he acabado donde quería que era justo detrás de Jorge y hemos tenido un poco de suerte con la caída de Pedro", dijo a pié de podio.

Marc, pese a haber logrado su objetivo, supuestamente, estaba muy serio y le preguntaron por ello. "Odio los sábados, no celebro nada, es parte del show pero mañana hay una carrera importante", dijo tratando de mantener la concentración.

Sobre la carrera, no hubo grandes sorpresas para el de Dcuati. "Como esperaba, sabia que Pedro y Jorge tenían más que yo, pero lo que no quería es que Acosta acabar por delante y se metiera en medio de los dos, ya que me quitaría más puntos. El objetivo era acabar justo por detrás de Jorge y eso lo hemos logrado", insistió.

Precisamente, Marc tuvo un toque con Martín en la segunda curva, en la chicane.

"En la curva 1 no se podía atacar, sabia que Jorge iba a utilizar el verde porque nos han informado, antes de empezar, que estaba permitido hacerlo en la salida. Pero en la curva 2 he llegado cerca para atacar y defender la posición", fue su explicación.

La sorpresa llegó de parte de un Martín que llegó a caer a la octava posición en esa primera vuelta, pero llegó adelantando posiciones hasta Márquez.

"No sabia donde estaba, si estaba justo detrás o más allá. Cuando sufro, como hoy, pongo mi ritmo y trato de minimizar los daños", explicó.

De cara la carrera de este domingo, al doble de vueltas, entraran en juego otros factores.

"Mañana espero lo mismo que hoy, Pedro y Jorge con ritmo, y tengo que estar muy atento ademas a Marco Bezzecchi y Ai Ogura, habrá mucha degradación de neumático al final y nos está costando entender cómo sacarlo adelante sin el riesgo que eso supone. Hoy hemos dado un pasito adelante y a ver si mañana podemos dar otro", zanjó un serio Márquez.