Acosta: "Una cagada importante; el error ha sido totalmente mio"

El equipo austríaco era la imagen de la felicidad en el box mientras una de sus motos, con Pedro Acosta al manillar, surcaba las curvas del Red Bull Ring con más de dos segundos y medio de ventaja sobre las poderosas Aprilia, de Jorge Martín, y Ducati, de Marc Márquez.

Pero cuando ya el chamán estaba a punto de descorcharse, un inexplicable error acabó con el piloto murciano por los suelos, un error tan inesperado y tan grave, que parecía provocado por un fallo que, finalmente, fue humano por parte del piloto.

"Me he puesto a mirar todas las alertas, de la gasolina y del dashboard (el display indicador) y he perdido mi referencia; y me he metido el lío que todo el mundo ha visto, una cagada importante por mi parte", admitió la culpa el corredor de Murcia.

Hasta ese momento, Acosta había liderado las 11 primeras vueltas de la sprint, programada a 14, llegando a rozar los tres segundos de ventaja sobre sus perseguidores, demostrando una velocidad pocas veces vista con la KTM.

"Estoy muy contento con la velocidad que hemos mostrado; es la carrera que, claramente, hemos tenido la mejor velocidad de mis tres años en MotoGP. Así que estoy contento por eso y por la gestión del neumático. Pero el error ha sido totalmente mio, a ver mañana cómo va la cosa".

Acosta fue muy inteligente y supo leer la lucha entre Martín y Márquez en la primera vuelta para dejarles atrás. "Son los que juegan por el campeonato yo solo estaba como invitado. La salida no la hacemos bien, perdemos mucho, pero con el lio de Marc y Jorge he podido ponerme delante y hacer los tiempos en los que estaba rodando en los entrenamientos".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras la caída, Acosta trató de seguir en carrera y acabar, pero finalmente se fue al box, donde supo mantener la calma. "¿Que puedo decirle al equipo? Ha sido una liada muy grande por mi parte, pero mañana intentaremos camuflarla un poco", avisó.

Para Acosta que Martín y Márquez se estén jugando el Mundial no es un impedimento para buscar su primera victoria en MotoGP con todo lo que tenga a su alcance, un objetivo claro para este domingo. "Ojalá podamos estar en esa lucha, pero vemos a un Martín que esta jugándose el Mundial y que ha hecho una gran remontada, muy buena, y mañana dará el cayo seguro. Y un Marquez que incluso si parece que no se ha sentido bien en la carrera, ha terminado segundo. Asi que mañana veremos", insistió sin querer mostrar más cartas de las necesarias.