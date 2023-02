Verstappen matiza sus comentarios sobre Ricciardo y el simulador

Cargar el reproductor de audio

Daniel Ricciardo se quedó sin asiento a finales de la temporada pasada cuando McLaren tomó la decisión de no continuar su relación y rompió el contrato de forma anticipada, dejando al piloto australiano sin muchas opciones de continuar en la parrilla de la máxima categoría.

Si bien en ese momento todavía quedaban algunos asientos disponibles, como por ejemplo en Haas o en Williams, ninguna de estas opciones terminaban de convencer a un Ricciardo que llegó a las últimas rondas de 2023 con energías mínimas y prefirió tomarse un año sabático fuera de los circuitos para intentar recuperar el hambre competitivo y regresar a la parrilla en 2024.

Tras anunciar su "descanso" de una temporada, Red Bull llamó a su puerta para que regresase a la estructura de Milton Keynes, en esta ocasión en calidad de piloto reserva y probador, un rol que rápidamente el australiano aceptó por todas las oportunidades que le ofrece.

Allí, Ricciardo se reencontrará con su excompañero de equipo, un Max Verstappen que, tras conocer la noticia, dejó unas polémicas declaraciones en las que parecía asegurar que no quería que Daniel Ricciardo se encargase de las labores del simulador de Red Bull: "Tampoco quiero que un piloto de pruebas se encargue de la simulación, como en otras escuderías, quiero hacerlo yo mismo porque cada uno tiene su estilo de conducción".

Esas palabras fueron recogidas por la prensa y el neerlandés ocupó muchos titulares en la prensa por unas declaraciones que ahora, según explicó Verstappen, fueron sacadas de contexto.

"Es continuo, siempre ha sido así. Esta vez creo que tal vez me citaron mal, porque lo que quise decir es que prefiero estar yo en el simulador los días que pueda, porque si no lo hago, los chicos no conocen mis comentarios".

"Pero creo que es muy importante tener a otros pilotos en el simulador, porque obviamente Daniel no es el único que estará en el simulador, también tenemos a Rudy van Buren y Sebastian Buemi, por ejemplo, y ellos también tienen que entender cómo queremos que sea el coche".

"Por eso, a través de nuestros comentarios, pueden tener una mejor idea de cuál es su papel cuando prueban piezas nuevas en el simulador, para saber si va en la dirección correcta o no. Por lo tanto, creo que siempre es muy importante que el piloto oficial también trabaje en el simulador".

