Martín y su remontada: "No he tirado la toalla; iba pegando gritos en la moto, disfrutando"

Jorge Martín firmó este sábado una remontada para el recuerdo para ganar la carrera al sprint del Gran Premio de Austria de MotoGP y, ante todo, volver a colocarse líder de la general de la categoría reina. El piloto español llegaba al Red Bull Ring aquejado del problema del síndrome compartimental que le afectó seriamente en Misano, aunque encontrándose claramente mejor este fin de semana. Eso le permitió tener buenas sensaciones, tanto que empezó la mañana del sábado con una brutal pole, por milésimas ante Marc Márquez.

La carrera: MotoGP El batacazo más cruel de Acosta despeja la victoria de Martín en la sprint de Austria

El de Aprilia afrontaba la prueba en la posición más privilegiada y como uno de los favoritos, aunque sin olvidarse de Pedro Acosta, el más fuerte a priori, del vigente campeón del mundo y de su compañero de equipo, Marco Bezzecchi. Martín salió bien, defendiendo la pole en la primera curva, pero todo se le torció en la segunda. En la chicane, Márquez le rebasó y le dejó sin hueco. Martín trató de encarar el viraje lo más rápido posible, pero sufrió un trallazo en su RS-GP, lo que le hizo perder velocidad y, sobre todo, posiciones.

El #89 se vio, de repente, octavo, momento en el que salió su versión 'Martinator' para activar el 'modo remontada'. Martín comenzó a superar rivales: Brad Binder, Pecco Bagnaia, Ai Ogura o Alex Márquez, haciendo de la curva 1 un filón donde pasarles a todos. Así, se plantó a las puertas del podio, y no le costó nada, con un ritmo claramente superior, batir a Bezzecchi y a Márquez, devolviéndole la jugada que le había hecho el multicampeón previamente, para recolocarse segundo.

Parecía que Martín tendría que conformarse ya con la segunda posición, hasta que a tres giros del final Acosta cometió un error grave, una caída cuando lideraba con comodidad, que le entregó al de San Sebastián de los Reyes en bandeja el liderato. No solo de la carrera, sino también de la general, por tres puntos sobre el #93.

"Hoy he disfrutado mucho de la carrera. He tenido suerte con la caída de Pedro, he salido bien pero hemos ido un poco al limite en la primera vuelta. Pensaba que había perdido mi oportunidad, pero vuelta a vuelta no he tirado la toalla, he apretado al máximo y he ido concentrado. He logrado remontar y la victoria sabe muy bien así. Estamos preparados para mañana; espero poder seguir con este ritmo de hoy", dijo en el corralito en cuanto se bajó de la moto.

Posteriormente, Martín se explayó en DAZN: "Estoy muy, muy contento. Sabía que podía pelear por ganar, eso seguro, pero después de lo que ha pasado en la primera vuelta, de haber perdido tantas posiciones, y luego aun recuperándome me he ido medio largo otra vez... Iba pegando gritos en la moto, disfrutando. Veía que tenía algo más que el resto. Obviamente, he tenido la suerte de la caída de Pedro Acosta, ha sido una pena, pero gracias a eso he podido ganar. Y sé que la gente que me apoya y me quiere hoy ha saltado del sofá y han disfrutado muchísimo de esta carrera".

Sobre el incidente con Márquez en la primera vuelta, comentó: "Había muy poco espacio ahí. Marc ha entrado, lo he visto, hemos conseguido no salirnos... Sí que es verdad que en el cambio de dirección, para no perder posición, he intentado hacerlo muy rápido, y casi me caigo".

"Ahí ya han empezado a pasarme todos, han aprovechado que llegaba sin velocidad a la siguiente curva... He tenido que remontar luego. La verdad es que estaba enfocado en ello, con hambre, y quería sacar el máximo de hoy. En las dos últimas vueltas ya quedaba muy poco en las gomas, pero estoy muy contento de mi rendimiento de hoy", siguió.

Jorge Lorenzo le preguntó si le ayudó la rabia que sintió tras perder posiciones a sacar su mejor versión, o si simplemente tenía algo más que los demás, a lo que contestó: "Todo el fin de semana he ido construyendo mucho ritmo, yendo solo, intentando hacer tandas largas... Quizás en otras carreras me faltaba más eso, y a pesar de estar octavo sabía que tenía el ritmo para ir hacia delante. No esperaba llegar hasta Marc, la verdad, pero vuelta a vuelta veía que tenía más que el resto: podía frenar muy tarde, tenía mucho paso por curva... Y nada, he ido superándolos uno a uno".

"Parece que la curva 1 va a ser mi talismán, porque ha sido bestial. He ido usando de manera muy inteligente las gomas, he sacado el máximo, ya no había nada más. Si hubiera tenido que hacer dos vueltas más, quizás ya no habría y me hubiese cogido Marc. Pero son los giros que son".

Por último, pensando en la carrera larga, Martín deberá estar atento al antebrazo, aunque es optimista: "Mañana será una carrera muy larga, a ver si aguanta la carrera hasta entonces. Creo que el brazo va mejor de lo esperado. Está claro que se fatiga, como en todos los circuitos, pero creo que está dentro de unos parámetros normales. Igualmente, mañana será la prueba definitiva. Hoy me he encontrado mejor que el sábado de Misano, eso es muy buena noticia. Mañana después de la carrera habrá que decidir con el antebrazo: si va bien, aguantaré sin operarme hasta final de año. Si mañana lo paso mal, que creo que no va a ser a mí, el lunes habrá que ir a ver algún doctor", cerró.