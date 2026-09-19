El batacazo más cruel de Acosta despeja la victoria de Martín en la sprint de Austria

Spielberg (Enviado Especial).- A pesar de no haber podido materializar en la cronometrada –arrancó el tercero– la superioridad exhibida en los ensayos libres, tres curvas necesitó Pedro Acosta para superar a Jorge Martín y a Marc Márquez.

Sin embargo, un error al medir la entrada en la variante del Red Bull Ring, cuando circulaba al frente del pelotón y completamente en solitario, a falta de solo tres vueltas para el final, terminó con el murciano por el suelo. Por aquel entonces, Martín ya había completado una remontada brutal, desde la séptima plaza en la que cruzó la meta en la primera vuelta, hasta la segunda (vuelta ocho).

Una bocanada de aire fresco y un impulso en las aspiraciones del corredor de Aprilia, que con este resultado recupera el liderato del Mundial en solitario, con un margen de tres puntos sobre Márquez. Esta es la cuarta victoria en una prueba corta para el #89, la primera desde Silverstone.

Márquez, que en el primer giro se hizo ancho para estrangular a Martín y llevarle a superar los límites del trazado, se mantuvo el segundo después de ser superado por Acosta en el tercer viraje. Allí se mantuvo el #93 hasta que Martín apareció como un cohete, en la octava vuelta, y le pasó casi por encima. El podio lo cerró Marco Bezzecchi, que en ningún momento demostró tener suficiente velocidad como para pelear con su compañero de equipo, ni tampoco con Acosta y Márquez.

Marc Márquez, Ducati Team, Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Joe Klamar / AFP via Getty Images

El cuarto fue Ai Ogura, que con este resultado confirma que está prácticamente recuperado del todo de la lesión de muñeca de la que se operó hace tres semanas. Alex Márquez, por su parte, cruzó la meta el quinto, a cuatro segundos y medio del ganador y con siete décimas de ventaja sobre Pecco Bagnaia (sexto), que salvó los muebles de forma más o menos decente.

Johann Zarco finalizó el séptimo y como el mejor de entre los corredores de Honda, un segundo por delante de Fermín Aldeguer (octavo). Brad Binder, noveno, concluyó como el más competitivo de los integrantes de KTM, que cinco minutos antes del final se veía en la gloria en su carrera de casa, y que finalmente se fue casi de vacío.

Fabio Di Giannantonio cerró un top ten, en el que no pudo meterse ninguna Yamaha, siendo el mejor Fabio Quartararo (12º).