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Crónica de carrera
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El batacazo más cruel de Acosta despeja la victoria de Martín en la sprint de Austria

Una de las caídas más crueles de la trayectoria de Pedro Acosta despejó el camino de Jorge Martín hacia el triunfo en la Sprint celebrada en Austria, donde el de Aprilia recuperó el liderato del Mundial.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marc Márquez, Ducati Team

Jorge Martín adelanta a Marc Márquez en la Sprint de Austria

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Spielberg (Enviado Especial).- A pesar de no haber podido materializar en la cronometrada –arrancó el tercero– la superioridad exhibida en los ensayos libres, tres curvas necesitó Pedro Acosta para superar a Jorge Martín y a Marc Márquez.

Sin embargo, un error al medir la entrada en la variante del Red Bull Ring, cuando circulaba al frente del pelotón y completamente en solitario, a falta de solo tres vueltas para el final, terminó con el murciano por el suelo. Por aquel entonces, Martín ya había completado una remontada brutal, desde la séptima plaza en la que cruzó la meta en la primera vuelta, hasta la segunda (vuelta ocho).

 

Una bocanada de aire fresco y un impulso en las aspiraciones del corredor de Aprilia, que con este resultado recupera el liderato del Mundial en solitario, con un margen de tres puntos sobre Márquez. Esta es la cuarta victoria en una prueba corta para el #89, la primera desde Silverstone.

Márquez, que en el primer giro se hizo ancho para estrangular a Martín y llevarle a superar los límites del trazado, se mantuvo el segundo después de ser superado por Acosta en el tercer viraje. Allí se mantuvo el #93 hasta que Martín apareció como un cohete, en la octava vuelta, y le pasó casi por encima. El podio lo cerró Marco Bezzecchi, que en ningún momento demostró tener suficiente velocidad como para pelear con su compañero de equipo, ni tampoco con Acosta y Márquez.

Marc Márquez, Ducati Team, Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marc Márquez, Ducati Team, Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Joe Klamar / AFP via Getty Images

El cuarto fue Ai Ogura, que con este resultado confirma que está prácticamente recuperado del todo de la lesión de muñeca de la que se operó hace tres semanas. Alex Márquez, por su parte, cruzó la meta el quinto, a cuatro segundos y medio del ganador y con siete décimas de ventaja sobre Pecco Bagnaia (sexto), que salvó los muebles de forma más o menos decente.

Johann Zarco finalizó el séptimo y como el mejor de entre los corredores de Honda, un segundo por delante de Fermín Aldeguer (octavo). Brad Binder, noveno, concluyó como el más competitivo de los integrantes de KTM, que cinco minutos antes del final se veía en la gloria en su carrera de casa, y que finalmente se fue casi de vacío.

Fabio Di Giannantonio cerró un top ten, en el que no pudo meterse ninguna Yamaha, siendo el mejor Fabio Quartararo (12º).

Clasificación Sprint MotoGP del GP de Austria 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 14

20'57.387

       12
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 14

+1.026

20'58.413

 1.026     9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 14

+1.675

20'59.062

 0.649     7
4 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 14

+3.495

21'00.882

 1.820     6
5 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 14

+4.447

21'01.834

 0.952     5
6 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 14

+5.142

21'02.529

 0.695     4
7 France J. Zarco LCR 5 Honda 14

+5.895

21'03.282

 0.753     3
8 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 14

+6.810

21'04.197

 0.915     2
9 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 14

+7.233

21'04.620

 0.423     1
10 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 14

+9.228

21'06.615

 1.995      
11 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 14

+11.580

21'08.967

 2.352      
12 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 14

+13.050

21'10.437

 1.470      
13 Italy L. Marini Honda 10 Honda 14

+15.076

21'12.463

 2.026      
14 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 14

+18.373

21'15.760

 3.297      
15 Japan T. Nakagami Honda 30 Honda 14

+19.201

21'16.588

 0.828      
16 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 14

+20.503

21'17.890

 1.302      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 14

+20.964

21'18.351

 0.461      
18 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 14

+21.054

21'18.441

 0.090      
19 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 14

+22.646

21'20.033

 1.592      
20 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 14

+26.053

21'23.440

 3.407      
dnf Spain P. Acosta KTM 37 KTM 13

+1 Vuelta

19'51.518

 1 Vuelta   Abandono  
dnf Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 10

+4 Vueltas

15'24.941

 3 Vueltas   Accidente  
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