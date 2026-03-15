Alonso define la nueva F1 2026 como "un campeonato del mundo de pilas"

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Fernando Alonso dejó un mensaje claro tras el GP de China de la F1 2026 y apunta a Honda: "En el campeonato de baterías no somos tan buenos como el resto".

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Desde antes de empezar la temporada 2026 de Fórmula 1, todo el mundo tenía claro que las carreras iban a estar marcadas en gran parte por el nuevo reglamento de las unidades de potencia, con un reparto de potencia 50/50 entre el motor de combustión y el sistema eléctrico, algo que ha cambiado en gran medida la forma de competir en pista y conseguir los tiempos por vuelta.

Sin embargo, el panorama para Aston Martin en cuanto al motor es todavía más desesperante que para el resto de equipos, ya que su motorista, Honda, no ha cumplido ni con la fiabilidad ni con el rendimiento esperado, con cuatro abandonos de cuatro posibles en dos carreras disputadas.

En el Gran Premio de China 2026, Fernando Alonso volvió a realizar una gran salida, al igual que en Albert Park, por lo que la pregunta sobre si el motor Honda era bueno en las salidas era evidente, pero la respuesta del asturiano fue muy clara y con dardo incluido.

"Como dije en Australia, las salidas es un momento en el que todos tenemos la misma batería disponible, todos estamos cargados a tope. El coche ha salido bien tanto en Australia como aquí y la primera vuelta es un poco más de instinto, no es el campeonato del mundo de pilas que tenemos ahora mismo", declaró ante los micrófonos de DAZNF1 España.

Crónica de la carrera y mundiales:

Debido a que en la salida los problemas de la unidad Honda no son tan importantes, Alonso admite que es lo que más disfruta del fin de semana por ahora: "La primera vuelta es el momento más divertido".

En declaraciones para Motorsport.com y otros medios, el piloto asturiano amplió un poco más su anterior comentario sobre el "campeonato del mundo de pilas", reconociendo que en eso Aston Martin y Honda todavía están muy lejos de ser competitivos.

"Cuando entramos en ese campeonato mundial de baterías, en eso no somos tan buenos como el resto".

Para solucionar sus problemas con la unidad de potencia, Honda tiene todavía un largo camino por recorrer, pero tras las cancelaciones de Bahrein y Arabia Saudí, los japoneses tendrán la gran oportunidad de centrarse 100% en ello durante un largo mes sin carreras.

En cuanto a la fiabilidad, debido a los problemas que están causando a sus pilotos, con Fernando Alonso abandonando en China por calambres en las manos y en los pies a consecuencia de las vibraciones del motor, Honda podrá actualizar su unidad de potencia cuando desee por motivos de seguridad. Mientras que en lo que respecta al rendimiento, deberán esperar al primer plazo del Sistema ADUO, que todavía no está claro si se mantendrá para el GP de Canadá o si por el contrario se retrasará dos eventos hasta el GP de Barcelona tras la cancelación de las dos rondas en Oriente Medio.

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Foto de: Lars Baron / Getty Images

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