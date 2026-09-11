Alonso anticipa caos en la carrera de Madring y se pone un objetivo simple y efectivo

Madrid.- Fernando Alonso tuvo un vaivén de emociones en el estreno del circuito de Madring, 15º en la primera sesión, con una avería en su coche que le dejó fuera en mitad de la FP2, y luego 17º y con varios roces con otros pilotos, a los que respondía sacándoles el dedo pulgar irónicamente.

Cuando tras la jornada del viernes del GP de España 2026 de F1 le preguntaron por las primeras impresiones y si se lo tomó con cautela al principio: "Sí, exactamente. Se trataba más bien de familiarizarnos un poco con el circuito y las curvas después del trabajo en el simulador. Luego, en la FP2, intentamos optimizar un poco el coche y la puesta a punto".

"Por desgracia, tuvimos algunos problemas en la FP2. No hicimos una sesión normal, así que nos quedamos un poco atrasados con respecto al programa del fin de semana, pero intentaremos recuperarnos mañana en la FP3".

Respecto a cómo se comporta el AMR26 en esta pista, y al tan manido concepto de la manejabilidad (donde Honda asume su culpa y el equipo quiere compartirla), declaró: "Sí, de momento todo va bien. Creo que no hay grandes problemas. Probablemente seguimos teniendo un gran déficit en las rectas con la unidad de potencia, pero eso es algo que tenemos que aceptar por el momento. Y sí, ya veremos mañana".

Respecto a la importancia de la clasificación el viernes, Alonso reconoció que no están aún donde querrían, y considera que hay que centrar más el tiro en carrera: "Sí, pero al fin y al cabo, creo que nos falta un poco para llegar al final. El orden de la clasificación vendrá determinado en parte por el rendimiento de los coches y por la cantidad de batería y potencia de que dispongamos".

"Es más en la carrera donde tenemos que mantenernos concentrados, evitar chocar contra los muros y llegar a la bandera a cuadros. Quizá eso sea suficiente para conseguir un buen resultado".

(Atento al enfado de Alonso al término de la FP2)

Primeras impresiones de Alonso sobre el Madring de F1

Antes, en la FP1, al terminar la primera sesión, atendió a Mediaset, y en sus primeras impresiones del circuito comentó: "Acabamos de bajarnos ahora y bien, siempre emocionante cuando conoces un circuito por primera vez. Desde el simulador a la vida real siempre cambian muchas cosas, sobre todo la sensación de peligro, que en el simulador puedes darle a escape y vuelves a empezar la vuelta y aquí, sin embargo, los muros están cerca".

"Así que, bueno, un poquito más de adrenalina, algunos baches que tenemos que ver por dónde evitarlos un poco, sobre todo frenando para la 5, en La Monumental también, que el coche rebota un poco cuando lo comprimes ahí a mitad de curva. Pero bueno, en general, buena primera toma de contacto".