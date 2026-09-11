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Antonelli bate a los Ferrari en una FP2 en Madring con accidente y polémica

El líder del mundial batió a Leclerc y Hamilton en los Libres 2 del GP de España 2026 en Madring, donde hubo un accidente con bandera roja y Alonso tuvo varios roces.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Madrid.-  Después de la toma de contacto de la FP1, los pilotos apretaron más en la segunda sesión de libres disputada el viernes a las 17:00h en Madring, y los Ferrari tampoco pudieron con el líder del mundial, Andrea Kimi Antonelli, que respondió a su compañero (que había sido el más rápido del mediodía) para completar el primer día en cabeza.

Los del Cavallino se quedaron a 0.113s Charles Leclerc, y a 0.149s Lewis Hamilton, segundo y tercero, con un desdibujado George Russell quinto, a más de tres décimas del otro Mercedes. Entre ellos, sorprendió Arvid Lindblad, cara y cruz con el Racing Bulls, cuarto.

Y es que el joven piloto, único novato de esta parrilla, fue el primer piloto de Fórmula 1 accidentado en Madring, con un choque en la curva 13 cuando todavía quedaba algo menos de media hora.

Así fue:

La sesión se vivió con mucha intensidad, y hubo más problemas de tráfico de lo que suele verse los viernes. De hecho en algunos se vio involucrado un Fernando Alonso que sacó su dedo pulgar irónicamente a varios pilotos que se cruzaron en su camino. Para el asturiano fue una sesión corta, ya que Aston Martin anunció un problema de embrague que le mantuvo los 35 primeros minutos en el box. Cuando salió, se encontró la bandera roja y al final, pudo subir hasta el 17º puesto mientras el resto ya se centraba en tandas largas.

Alonso terminó de nuevo muy por delante de su compañero Lance Stroll (20º), como Carlos Sainz, 17º con Alex Albon 18º.

El top 10 detrás de los Ferrari, Mercedes y Lindlbad, lo completaron Max Verstappen sexto, con Oscar Piastri séptimo, Yuki Tsunoda octavo en una muestra de que el Racing Bulls corre, Esteban Ocon noveno y Liam Lawson décimo.

Sin embargo, hay que aclarar que no estuvo el campeón del mundo Lando Norris, con un problema que obligó a McLaren a sustituirle la caja de cambios, y aunque trataron de sacarle a tiempo, no lo lograron.

Resultados de la FP2 del GP de España 2026 de la F1

FP2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 24

1'33.662

   S 208.092
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

+0.113

1'33.775

 0.113 S 207.842
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+0.149

1'33.811

 0.036 S 207.762
4 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+0.228

1'33.890

 0.079 S 207.587
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.337

1'33.999

 0.109 S 207.346
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 22

+0.401

1'34.063

 0.064 S 207.205
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 24

+0.538

1'34.200

 0.137 S 206.904
8 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 26

+1.096

1'34.758

 0.558 S 205.686
9 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 26

+1.205

1'34.867

 0.109 S 205.449
10 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 21

+1.276

1'34.938

 0.071 S 205.296
Ver resultados
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114

Resumen completo de los Libres 2 de F1 en Madring

Después de una primera FP1 sin incidentes, los pilotos de Fórmula 1 regresaron al trazado de Madring este viernes por la tarde para llevar a cabo la segunda sesión de prácticas del GP de España 2026, con la noticia de que Fernando Alonso no podría salir a pista al inicio de la sesión debido a un problema con el embrague en su Aston Martin.

Quienes sí que salieron rápidamente a pista fueron sus compañeros de parrilla, con Esteban Ocon de nuevo liderando al resto del pelotón en fila india.

Tras los primeros pasos por la línea de meta, George Russell se colocó al frente con un 1:36.011, pero no tardó en ser superado por el 1:35.557 de Charles Leclerc, con Lewis Hamilton quedándose a 0.035s de su compañero de equipo, todos con neumáticos medios.

Completados los primeros cinco minutos de acción, prácticamente todos los pilotos habían dado una vuelta y Andrea Kimi Antonelli se colocaba primero con un 1:34.428, mientras que su compañero Russell completaba el doblete a 0.204s.

Peor empezaba Lando Norris, que se quejaba por radio de algún problema con el cambio de marchas de su McLaren y regresaba a boxes inmediatamente.

Por detrás, las cosas seguían pintando mal par Williams, con Alex Albon cerrando la tabla (de los pilotos con tiempo) y Carlos Sainz superando sólo a su compañero y Valtteri Bottas, a casi cinco segundos de la referencia de Mercedes.

Los Mercedes y los Ferrari se intercalaron en el top 4 cuando Leclerc mejoró y se colocó segundo a 0.001s de Antonelli y 0.089s por delante de Russell.

Los Red Bull y los McLaren estaban un paso por detrás, hasta que Max Verstappen apretó los dientes al volante de su RB22 y sorprendió subiendo a lo más alto con un 1:34.378, aunque no duró mucho ahí, ya que su tiempo fue eliminado por 'límites de pista'.

Los Mercedes dieron un paso al frente y se colocaron primero y segundo, con Leclerc detrás. Con 40 minutos todavía por delante, Fernando Alonso se equipó y subió a su Aston Martin para intentar salir a la pista por primera vez en esta FP2, ya con los problemas de embrague supuestamente solucionados.

Con unas 10 vueltas completadas cada uno, los pilotos empezaron a regresar a boxes para realizar cambios en sus monoplazas y montar los neumáticos blandos para realizar una simulación de clasificación, antes de seguir con las tandas largas.

Quedaban todavía 35 minutos cuando Alonso por fin salió, y en su primera vuelta, con medios, se puso 20º. Por delante, todos los pilotos empezaban a mejorar con blandos, y Kimi Antonelli recuperó la primera posición que le había arrebatado Leclerc con un 1:33.662.

Hamilton mejoró a Leclerc pero no a Antonelli, de quien se quedó a 0.149s. Sorprendió Arvid Lindblad poniendo al Racing Bulls cuarto, delante de Russell, Verstappen y Piastri. Aún quedaban 25 minutos cuando Alonso montó blandos, pero no hubo tiempo para ver su vuelta cuando Arvid Lindblad se estrelló a la salida de la curva 13 y provocó la primera bandera roja de la historia del Madring.

La sesión se reanudó con 13 minutos en el reloj, pero casi nadie mejoró porque los equipos empezaron a centrarse en tandas largas. Fernando Alonso sí lo hizo, 17º en una tanda donde saludó varias veces (irónicamente) a pilotos que le habían molestado.

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