Norris avisa tras Hungría: "Con este McLaren podemos seguir ganando carreras"

Lando Norris volvió a lo más alto del podio en el Gran Premio de Hungría 2026, pero su mayor satisfacción no fue únicamente recuperar la victoria. El británico aseguró que el nuevo McLaren le permitió pilotar con una confianza que hacía tiempo que no sentía, calificó su ritmo como "uno de los mejores" de toda su trayectoria en la Fórmula 1 y se mostró convencido de que las mejoras estrenadas este fin de semana pueden devolver de forma definitiva a la escudería de Woking a la pelea por las victorias.

El piloto británico tuvo que remontar después de perder el liderato en la primera vuelta frente a Oscar Piastri, antes de recuperar la posición gracias a una estrategia que terminó favoreciéndole. Sin embargo, explicó que durante toda la carrera sintió que disponía de un ritmo muy superior al esperado.

"No entendía qué estaba pasando en la primera vuelta. No paraba de perder la parte trasera. Tuve tres o cuatro grandes sustos y el coche se sentía horrible. Oscar hizo un gran trabajo para devolverme el adelantamiento y creo que me abrí demasiado sobre la parte sucia de la pista. Ahí se acabó mi primera vuelta", recordó.

Lejos de resignarse, Norris explicó que decidió atacar al máximo durante todo el primer relevo para intentar forzar un error de su compañero de equipo, convencido de que la velocidad del McLaren estaba muy por encima de la del resto.

"Empujé como un loco para intentar obligarle a cometer un error. Mi ritmo de hoy probablemente ha sido uno de los mejores que he tenido en toda mi carrera. El coche era precioso de pilotar y tenía muchísima confianza", aseguró.

Ese ritmo permitió a McLaren cambiar por completo el desarrollo de la carrera. Aunque Norris no esperaba que la estrategia pasara por alargar tanto los relevos, la velocidad del MCL40 hizo posible completar un overcut sobre Piastri que terminó siendo decisivo para recuperar el liderato.

"Sinceramente, no esperaba ganar así. Pero el ritmo era tan bueno que siempre podía alargar los stints y luego los neumáticos frescos acabaron dándome la victoria. Estoy muy feliz de volver a ganar y de volver a ver el número uno", afirmó.

Norris confía en este nuevo McLaren

La victoria llegó precisamente el mismo fin de semana en el que McLaren estrenó un importante paquete de mejoras, un trabajo que Norris considera clave para explicar el salto competitivo mostrado en Hungaroring. Aun así, evitó lanzar las campanas al vuelo y recordó que el circuito húngaro siempre ha sido uno de los más favorables para las características del monoplaza naranja.

"Quiero creer que podremos mantener este nivel. Viendo lo bien que se ha sentido el coche hoy, quiero pensar que sí. Habrá circuitos en los que sufriremos más y otros en los que quizá seamos incluso mejores. Sabemos que Hungría siempre ha sido una pista que se adapta muy bien a nosotros, así que quizá este sea nuestro mejor escenario, pero creo que todavía podemos seguir ganando carreras", explicó.

El británico reconoció que llevaba tiempo esperando un paso adelante como el de este fin de semana y quiso poner en valor el esfuerzo realizado por toda la fábrica para devolver a McLaren a la lucha por las victorias.

"Sabía que este momento iba a llegar. Todo el equipo ha trabajado muchísimo para conseguir un coche que por fin pueda volver a ganar. Poder hacerlo por ellos es algo muy bonito", dijo.

Con el triunfo antes del parón veraniego, Norris también cree que McLaren llega reforzada anímicamente a la segunda mitad de la temporada, aunque avisó de que la pelea por el campeonato seguirá siendo muy exigente.

"Ayuda mucho irte al parón con una victoria. El equipo sigue trabajando para traer todavía más mejoras porque la competencia es muy fuerte. Ferrari es muy rápido y Kimi siempre está ahí en todas las sesiones. Si queremos volver, necesitamos muchas carreras como esta y seguir presionando a nuestros rivales", comentó.

Para terminar, Norris volvió a agradecer el trabajo de McLaren y dejó claro cuál será el objetivo cuando el campeonato regrese tras las vacaciones de verano. "Le debo mucho al equipo. Han hecho un trabajo increíble para devolvernos a las victorias. Ahora toca disfrutar del descanso y espero que volvamos incluso más fuertes", concluyó.