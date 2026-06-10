El innovador diseño de Red Bull F1 del motor y los perfiles triangulares del alerón

Red Bull logró colocar a Max Verstappen en la primera fila en el Gran Premio de Mónaco y se llevó a casa un tercer puesto con Isack Hadjar. El abandono del cuatro veces campeón del mundo al inicio de la carrera, debido a un fallo del motor de combustión, sin duda pesa más que el podio conseguido por el joven piloto francés.

De hecho, Hadjar también tuvo que lidiar con problemas en el motor turbo de seis cilindros, pero hizo un gran trabajo al completar las 78 vueltas, teniendo que intervenir una y otra vez en el volante para cambiar los ajustes electrónicos de la unidad de potencia, en un intento de protegerla de una posible avería, tras registrar una importante caída de potencia.

La paradoja es que el motor Red Bull Ford DM01 es considerado por la FIA como la unidad de potencia de referencia, a pesar de estar en su primer año en la Fórmula 1.

En los análisis de potencia realizados por el organismo rector para evaluar qué constructores tienen derecho al desarrollo de motores gracias al ADUO, se ha reconocido un gran mérito al trabajo realizado por el equipo dirigido por Ben Hodgkinson, el exingeniero de Mercedes que se llevó a Milton Keynes una 'colonia' de ingenieros de Brixworth.

Detalle técnico de la unidad de potencia Red Bull RB22 con el intercooler montado en la parte superior Foto de: AG Galli

La imagen de Alex Galli que puedes ver arriba nos muestra un detalle interesante del RB22: el flujo de refrigeración que entra en la toma de aire (la parte triangular) lleva el aire al intercooler, es decir, un intercambiador aire-aire situado este año muy arriba en el motor de 6 cilindros, mientras que en 2025 estaba encajonado en la parte inferior, debajo del radiador de agua.

El objetivo ha sido encontrar la mejor disposición posible para limitar el peso, reduciendo la longitud de las conexiones: en la fotografía, de hecho, se observa la conexión de retorno que pasa por debajo de la fijación del Halo, para insuflar aire fresco en el compresor. La solución es decididamente más limpia que las anteriores y demuestra una racionalidad en las decisiones de diseño.

Red Bull RB22: los dos perfiles triangulares añadidos al nolder antes de la clasificación Foto de: AG Galli

Otro aspecto que merece ser destacado es el alerón trasero utilizado en Montecarlo: ya habíamos descrito la adopción de microperfiles alares en el actuador de la aerodinámica móvil, pero como en el Principado la carga nunca es suficiente, se vio aparecer en clasificación y en carrera una solución adicional.

En el último 'flap', se observaron dos perfiles triangulares por cada lado, siendo el exterior claramente más grande que el otro. El 'dentado' no es nada nuevo en la Fórmula 1, pero el del RB22 es una enésima variación del tema...

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