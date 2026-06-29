Albon también se desespera con Williams: "La verdad es que esto duele"

El Gran Premio de Austria supuso para Williams otro duro revés en una temporada en la que, hasta ahora, todo han sido decepciones. Alex Albon solo consiguió terminar en 17º, mientras que su compañero de equipo, Carlos Sainz, se vio obligado a abandonar prematuramente debido a un fallo técnico.

Sobre todo, el ritmo de carrera dejó claro lo graves que son los problemas de Williams: de media, Williams perdía más de dos segundos y medio por vuelta respecto a los pilotos de cabeza. De hecho, incluso el piloto de Cadillac Sergio Pérez pudo adelantar al Williams de Albon en pista antes de que se retirara.

Albon se presentó ante los micrófonos tras la carrera visiblemente abatido. El tailandés dejó que sus emociones fluyeran cuando le informaron de una posible investigación por una infracción bajo banderas amarillas.

"Somos lentos. Muy, muy, muy lentos. El desgaste de los neumáticos es enorme. Simplemente no somos lo suficientemente rápidos", resumió.

Cuando se le preguntó si le preocupaba la posible investigación de los comisarios de carrera, respondió casi con indiferencia: "No lo sé. Sinceramente, me da igual".

Su respuesta fue aún más desalentadora cuando se le preguntó si Williams al menos podía sacar alguna conclusión de la carrera. "La verdad es que no". Y a continuación, una breve frase en la que se reflejaba toda su frustración: "La verdad es que esto duele".

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Alexander Albon, Williams Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Nos hemos cavado nuestra propia tumba"

Además de la falta de rendimiento, lo que más molestó a Albon fue la sesión de clasificación del sábado, donde ambos Williams acabaron eliminados en la Q1. En retrospectiva, el piloto de 30 años dejó claro que el equipo también había cometido errores propios. "Entre el segundo y el tercer intento de la Q1 se realizaron cambios en el coche de los que yo no tenía conocimiento".

Sin embargo, no pretendía en absoluto que esto fuera una crítica a miembros concretos del equipo. "Estas cosas pasan. Quizá simplemente deberíamos haber tenido una mejor comunicación sobre qué cambios se habían hecho en el coche. Por desgracia, con eso nos hemos cavado nuestra propia tumba".

Albon subrayó con un comentario sarcástico que Williams ni siquiera se beneficia en este momento del nuevo sistema de adelantamiento. Ante la observación de que adelantar se ha vuelto más difícil en Austria sin el DRS, respondió con ironía: "¿En serio? A mí me han adelantado con bastante facilidad".

Silverstone debería marcar un punto de inflexión

Sin embargo, la verdadera preocupación de Williams va mucho más allá de un simple fin de semana de carrera. Albon considera que su equipo se encuentra actualmente muy lejos de su objetivo real. "La pequeña actualización para Silverstone no nos llevará de repente a la zona media de la clasificación".

Aun así, espera dar un primer pequeño paso. "Quizá nos acerque un poco más a Haas". Por ahora, esperar más no es muy realista. "Hoy incluso nos han doblado los Racing Bulls. Así que todavía estamos bastante lejos".