Wolff señala al "factor Verstappen" detrás del salto de Red Bull en Austria

Max Verstappen estuvo más cerca que nunca de lograr su primera victoria de la temporada en Austria. El piloto de Red Bull, que partía desde la quinta posición en Spielberg, se convirtió en el principal perseguidor de George Russell durante el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y cruzó la meta a poco más de 1,6 segundos del vencedor.

Red Bull llevó una importante actualización al circuito austríaco con el objetivo de reducir la distancia respecto a Mercedes y Ferrari, los dos equipos que parecían haber tomado la delantera en las últimas carreras. Aunque el paquete de mejoras dio claramente el paso adelante que buscaban, Toto Wolff sigue convencido de que fue, sobre todo, Verstappen quien puso a Red Bull en disposición de luchar por la victoria en Spielberg.

"No me sorprendió en absoluto", respondió Wolff cuando le preguntaron tras la carrera si le había sorprendido ver a Red Bull como el principal rival, en lugar de Ferrari.

"Una cosa es Red Bull, pero otra es Max Verstappen. Tengo la sensación de que Max ha ganado todas las carreras que ha disputado aquí, con el coche que fuera. Spielberg es uno de sus circuitos favoritos.

"El coche parece haber funcionado bien, y de los Ferrari no sé qué les pasó".

Verstappen ha ganado, efectivamente, cinco carreras de Fórmula 1 en el Red Bull Ring, incluyendo los Grandes Premios de Estiria y Austria de 2021.

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Aun así, Wolff no comparte la idea de que Verstappen deba considerarse ya una amenaza real para el campeonato. Preguntado por si ahora veía al neerlandés como un aspirante al título, o al menos como un piloto capaz de restar puntos a los principales contendientes, el austríaco respondió con humor.

"Creo que ese puede ser un pensamiento de George Russell", dijo, insinuando que era darle demasiadas vueltas a la situación. "Es complicarlo demasiado.

"Max siempre está en condiciones de desempeñar un papel importante en el campeonato.

"Ese coche [de Red Bull] rindió muy bien este fin de semana. Pero creo que el mayor factor este fin de semana fue Max, sinceramente. Es capaz de extraer absolutamente todo lo que tiene ese coche. Se puede ver comparándolo con sus compañeros de equipo.

"Por eso nunca puedes descartar ni subestimar el factor Verstappen cuando se habla de un campeonato".

Tras el Gran Premio de Austria, sigue siendo el otro piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, quien lidera el Mundial. El italiano, tercero en Spielberg, cuenta ahora con una ventaja de 40 puntos sobre Russell, mientras que Lewis Hamilton cae hasta la tercera posición de la clasificación, a otros seis puntos de distancia.

Por su parte, Verstappen logró apenas su segundo podio de la temporada y ocupa la séptima posición del campeonato, a 98 puntos de Antonelli.