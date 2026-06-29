Las tres claves que evitaron la posible victoria de Verstappen en Austria

El Red Bull visto en Austria es probablemente la noticia técnica más importante que ha surgido de la octava carrera de la temporada. Por primera vez en este 2026, el equipo de Milton Keynes pudo volver a luchar de verdad por la victoria, situando a Max Verstappen de nuevo entre los protagonistas absolutos.

"No es habitual conseguir reducir la diferencia en más de un segundo en tan pocas carreras", comentó con orgullo Laurent Mekies. "Y la temporada aún es larga. Sabemos que la remontada no ha acabado, porque los rivales seguirán introduciendo mejoras, pero es muy impresionante haber estado a un paso del escalón más alto del podio", añadió.

Ese paso que faltó para lograr la primera victoria de la temporada fue objeto de análisis tras el Gran Premio de Austria, ya que Verstappen terminó a poco más de un segundo de George Russell en el momento de cruzar la bandera a cuadros. Incluso entre los rivales directos hay quienes están convencidos de que los estrategas de Red Bull han perdido una oportunidad, al no saber aprovechar una ventana que, de hecho, podría haber catapultado a Verstappen hacia su quinta victoria en Austria.

El paquete de novedades técnicas llevado a Spielberg ha funcionado, superando incluso las expectativas del equipo en cuanto al tiempo que suele ser necesario para sacar el máximo partido a una nueva configuración.

La oportunidad que podría haber permitido a Verstappen adelantar a Russell en pista se materializó a partir de la vuelta 40, cuando Max se situó a menos de un segundo y medio del Mercedes.

Durante tres vueltas, los estrategas de Red Bull tuvieron la oportunidad de jugar la carta del "undercut", muy eficaz en Austria, pero el primero en entrar en el pitlane fue Russell, que fue llamado al final de la vuelta 43. Verstappen, por su parte, se quedó en la pista, parando en la vuelta 49 y saliendo de boxes a once segundos del británico.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Tras la carrera, Mekies no descartó el posible error cometido por los estrategas al no intentar el undercut: "Es difícil decirlo, tendremos que analizarlo todo con calma".

Si la maniobra hubiera salido bien, a Russell no le habría resultado nada fácil adelantar a Verstappen en la pista. Para Max no habría habido nada que perder: la oportunidad de hacerse con la victoria en la carrera en casa de Red Bull habría merecido todos los riesgos que conllevaba, riesgos que Russell no puede permitirse asumir teniendo en cuenta su posición en la clasificación general.

Hay también otra consideración sobre el fin de semana de Red Bull. El incidente en el que se vio envuelto Verstappen en la última vuelta de la clasificación le costó dos posiciones en la parrilla de salida, lo que le hizo caer detrás de los Ferrari.

Y fue precisamente un Ferrari, el de Lewis Hamilton, el que le hizo perder mucho tiempo en las primeras vueltas de la carrera, cuando entre ambos se produjo un largo duelo que llegó a ser muy reñido, con el holandés llegando a pedir incluso una sanción para el británico, que la FIA no impuso.

Verstappen se quedó a la zaga de Hamilton desde la segunda hasta la undécima, sumando una pérdida de seis segundos respecto a Russell.

"La posición de salida ha tenido su importancia", concluyó Mekies. "Y creo que hemos pagado un poco el precio de haber salido desde la tercera fila. En cualquier caso, es un paso en la dirección correcta para todo el equipo".