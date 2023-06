Alpine F1 consideró seguros los problemas en el alerón de Ocon

En los últimos compases de la carrera del Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1, la cámara onboard del monoplaza de Esteban Ocon mostraba cómo su alerón trasero oscilaba de manera peligrosa a alta velocidad, lo que puso en alerta a Lando Norris, que dejó claro que era un problema de seguridad.

La política actual de la FIA en situaciones así con elementos de la carrocería sueltos es que corresponde al propio equipo decidir si es seguro o no, y los franceses decidieron que sí, por lo que el piloto continuó hasta la bandera a cuadros para acabar octavo en el Circuit Gilles-Villeneuve.

"La retrospectiva es algo maravilloso", dijo el director del conjunto, Otmar Szafnauer, cuando Motorsport.com le preguntó. "No falló, así que se quedó, nosotros diseñamos ese alerón y lo fabricamos, por lo que esa avería era algo familiar, y nos alegramos de que no se soltara. En I+D lo probamos, así que lo sometemos a pruebas por la forma en la que está montado, y entendemos si se va a desprender o no, así que estamos contentos de que, con todas las pruebas que hacemos, no haya sido así".

El estadounidense confirmó que la escudería habló con los comisarios: "Hablamos de ello, y la FIA también vino a nosotros y nos dijo que parecía que el alerón trasero se estaba moviendo, lo miramos y conversamos sobre eso. Estábamos seguros de que a falta de un par de vueltas, iba a estar bien".

Cuando se le preguntó sobre si la pieza era nueva para el fin de semana de Montreal en la escudería de Ensonte, respondió que "la parte de abajo no, pero la de arriba era una actualización", lo que permitió a Esteban Ocon acabar octavo, por detrás de Alexander Albon.

En el momento de hablar sobre las estrategias, Szafnauer aseguró que habría terminado el galo por delante si hubiera seguido su plan: "Williams hizo una última parada que no hicimos nosotros, y era difícil predecir si el neumático iba a llegar al final. Creo que Williams no tenía nada que perder, y si hubieran parado, no habrían estado en los puntos, mientras que nosotros sí nos detuvimos, por lo que fuimos unas seis o siete décimas por vuelta más rápidos que él".

"Con esas siete décimas, el DRS y su estrategia de baja carga aerodinámica, no pudimos adelantarle", continuó el máximo responsable de Alpine. "Mirándolo ahora y viendo lo que hicieron, nosotros habríamos hecho lo mismo y lo habríamos conseguido, estando un par de posiciones por delante".

Cuando se le cuestionó sobre si el problema en el alerón de Esteban Ocon le hizo ir más lento, contestó: "Es una buena pregunta, solo estábamos mirando los datos aerodinámicos, y los aerodinamistas decían que no era nada importante, pero que podría haber tenido un impacto en la zona del suelo también, porque es un contratiempo del alerón, que va unido".

Mientras, la carrera de Pierre Gasly se vio arruinada por un cambio de gomas justo antes de que saliera el único coche de seguridad, que le dio ventaja a sus rivales, y terminó fuera de los puntos: "Pierre [Gasly] se vio perjudicado porque entramos pronto en boxes a por aire limpio porque tenía buen ritmo, y entonces salió el Safety Car, así que una vez que pasó eso, todos entraron y perdieron menos tiempo, lo que comprometió su carrera".

