Mercedes F1 intentó robarle a Adrian Newey a Red Bull sin éxito

Puede que los de las bebidas energéticas tengan un coche inalcanzable y hayan hecho su mejor inicio de la historia, tal y como ellos han reconocido en varias ocasiones, pero en todo ello tiene claramente una gran influencia el genio Adrian Newey, quien al parecer recientemente recibió algunas ofertas para dejar Red Bull e iniciar un nuevo proyecto en otro equipo.

Después de haber trabajado en la Fórmula 1 durante la primera era de coches de efecto suelo, el diseñador británico tiene una gran experiencia con este tipo de coches, que ha vuelto a poner en práctica con el reglamento de 2022. No es de extrañar, por lo tanto, que algunos de sus rivales hayan intentado hacerse con él.

F1-Insider.com, por ejemplo, informó de que poco antes de que Newey firmara una ampliación de contrato con Red Bull, recibió una llamada telefónica de una antigua empleada de la escudería austriaca que ahora es asistente personal del director del equipo Mercedes, Toto Wolff.

Dicha empleada tenía la clara misión de atraer de algún modo al experto técnico a Mercedes en nombre de su jefe. Pero Adrian Newey declinó educadamente esa oferta y en su lugar firmó por ampliar su contrato unos años más junto a Red Bull.

Al conocer la noticia, Helmut Marko dedicó unas bonitas palabras para su compatriota de Mercedes: "Parece que el Sr. Wolff no cree realmente que sus empleados puedan hacer frente a los problemas de su coche".

Pero Mercedes no es el único equipo que intenta debilitar así a los actuales campeones del mundo. Ferrari está intentando utilizar a su favor el traspaso de Laurent Mekies a AlphaTauri, también sin éxito por el momento. Se dice que los italianos dejarían marchar antes a Mekies si desde la estructura austriaca les diera a cambio a tres aerodinamistas de alto nivel.

Uno de ellos parece que es el actual director técnico del equipo y mano derecha de Newey, Pierre Wache. Marko también reaccionó a esa petición del equipo de Maranello: "Todo el mundo quiere que Ferrari sea competitivo, pero esto no funciona así. No es un bazar árabe. Además de que Waché no quiere cambiar de aires, no aceptamos sus condiciones".

Así pues, Ferrari y Mercedes han intentado robar a los principales técnicos de Red Bull, pero han fracasado en el intento y ahora tienen que buscar otras soluciones para intentar alcanzar el rendimiento de la escudería de las bebidas energéticas, que parece inalcanzable este año.

Adrian Newey, Director Técnico de Red Bull Racing en la F1

