F1 en DIRECTO: la carrera en Silverstone (Gran Bretaña) con Live Timing
Sigue en vivo y en directo la carrera del GP de Gran Bretaña de F1 2026, con comentarios, fotos, vídeos, noticias, declaraciones y un Live Timing con los resultados.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
En estos momentos... ¡Se abre el pit lane en Silverstone!
En la parrilla tenemos a muchos pilotos de nacionalidad inglesa, pero sin duda, Lando Norris está siendo uno de los héroes locales en Silverstone. Llega como vigente campeón del mundo y su grada está llena
Si os perdisteis la carrera sprint... ¡Podéis leer aquí el resumen!
Antonelli supera a Hamilton para ganar una alocada sprint en Silverstone F1
Andrea Kimi Antonelli pudo adelantar a Lewis Hamilton para ganar la carrera al sprint del GP de Gran Bretaña 2026 de la F1. Resumen y resultados.
Ayer, la sprint ya nos dejó algunas pistas de lo que podemos ver en la carrera de hoy. En las primeras vueltas, Ferrari tiene coche para luchar con el Mercedes, pero a la larga, el W17 tiene menos degradación y mucha ventaja. ¿Se repetirá hoy la historia?
Si hay un nombre propio este fin de semana, este es el de Andrea Kimi Antonelli, que ya ha ganado la sprint e hizo la pole ayer. En esta noticia, analizamos cómo lo logró
Análisis: cómo Antonelli superó sus nervios -y a Leclerc- para la pole en Silverstone
Un Mercedes propenso a bloquear y la desventaja de ser el primer coche en pista sacaron de quicio a Kimi Antonelli, pero no le quitaron la pole position en Silverstone.
¡Los pilotos ya han hecho su primera carrera hoy! Había muchas críticas, pero parece que se lo han pasado increíble con la carrera de los Karts de Lego
Primero de todo, os dejamos por aquí los horarios y todas las formas legales de ver la carrera. Mirad bien, para que no os la perdáis
A qué hora es hoy la carrera de F1 en Silverstone (Gran Bretaña) y cómo ver
Este domingo se disputa la carrera principal del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone, mira a qué hora empezará y cómo se puede ver por la TV.
Muy buenos días a todos y todas y bienvenidos a la retransmisión de esta jornada del domingo del GP de Gran Bretaña de F1. Y sí, por fin, hoy, en Silverstone... ¡Llega la carrera! En este directo os contaremos toda la carrera, así como la previa con todo lo que vaya ocurriendo
Por: Pol Hermoso