Viñales: "Para pelear con las Ducati a veces hay que ser un loco"

Viñales no pudo repetir victoria tras imponerse en el GP de Qatar y se fue del de Doha con un quinto puesto en la segunda carrera, tras haber tenido que remontar desde la undécima posición en las primeras vueltas por culpa de una mala salida.

Aunque tuvo un ritmo similar al de su compañero Fabio Quartararo, ganador de la carrera, cuando se abrió paso entre el grupo, un error luchando con Jorge Martín le hizo caer detrás de Alex Rins y se le escapó el podio.

El piloto de Yamaha reconoce que le "pidió demasiado" a su moto en las últimas vueltas, ya que iba "loco" por intentar subir al podio.

"Creo que hemos hecho dos resultados muy buenos y nos vamos a casa muy contentos", dijo Viñales, que deja Qatar a cuatro puntos del líder del campeonato, Johann Zarco.

"Iba empujando mucho la moto, las tres últimas vueltas iba loco, iba a por todas. Le pedí demasiado a la moto, así que la próxima vez intentaré ser más suave para intentar sacar el máximo en caso de que tenga que remontar".

"Pero para luchar con las Ducati hay que ser agresivo, hay que estar loco a veces. Es lo que intenté hacer, pero no cogí la referencia de dónde frenaba Jorge, he frenado demasiado tarde y me he echado encima de él. Para no tocarle, me he ido un poco recto y ahí he perdido el podio".

"En general estoy contento porque el potencial está ahí, me siento muy bien, creo que el equipo está trabajando correctamente y ahora es mi momento de mejorar".

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Viñales trabajó en las salidas durante todo el invierno, pero en el GP de Doha tardó demasiado tiempo en reaccionar e incluso se le levantó la moto.

"El problema de la salida fue por mi culpa. Es algo en lo que tengo que mejorar yo, no hay excusa en eso. El tiempo de reacción fue lento, y además se me levantó la rueda delantera", comentó. "En la salida vi salir humo del neumático delantero. Es cierto que no tenía el mismo potencial de la primera carrera, el mismo agarre. Aún así, fui capaz de reducir la diferencia y remontar".

"En la primera vuelta, cuando me vi en la 11ª posición me dije 'vale, conserva el neumático y luego irás fuerte' y es lo que hice. Puse directamente un [mapa motor] sin potencia, y al final fui fuerte. Era capaz de rodar en 1:54 alto, 1:55s bajo, y esto marcó la diferencia.

"Creo que la carrera ha sido buena, hemos luchado, que es lo más importante. Ha sido un mal día y hemos hecho quintos, así que esto es muy importante", finalizó.

Las fotos de Maverick Viñales en el Gran Premio de Doha 2021 de MotoGP

Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 1 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 2 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 3 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 4 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 5 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 6 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 7 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 8 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 9 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 10 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 11 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 12 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 13 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 14 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 15 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 16 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Jorge Martin, Pramac Racing, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing parc ferme 17 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing parc ferme 18 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Top 3 Clasificados: ganador de la pole Jorge Martin, Pramac Racing, Johann Zarco, Pramac Racing, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing parc ferme 19 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 20 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 21 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 22 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 23 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 24 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 25 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 26 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 27 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 28 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 29 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 30 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 31 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 32 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 33 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 34 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 35 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 36 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Conferencia de prensa Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Francesco Bagnaia, Ducati Team 37 / 47 Foto de: MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 38 / 47 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Francesco Bagnaia, Ducati Team 39 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 40 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 41 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 42 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 43 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 44 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 45 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 46 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 47 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images