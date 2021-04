Por qué hay que revisar el incidente entre Miller y Mir en Losail

Corría la 13ª vuelta de la carrera y el grupo delantero, comandado por Jorge Martín, comenzaba a estirarse, circunstancia que llevó al actual campeón del mundo a mover ficha para no quedarse descolgado. Joan Mir rodaba el sexto, justo por detrás de Jack Miller, y al entrar a la curva 10 dejó correr su Suzuki y trató de meterse por un hueco que el australiano había dejado abierto en la interior. Se tocaron y el mallorquín le pidió perdón a su rival, soltando el pie derecho de la estribera y levantando la pierna. Las disculpas le debieron saber a poco a Miller, que, en ese mismo giro, al salir del último viraje, se las volvió a tener con el español, que se fue un poco largo y que, al tratar de regresar y enderezar su trayectoria a su paso por la recta de meta, vio cómo su oponente se le echaba encima sin ningún miramiento. Según los datos que maneja Suzuki, el encontronazo se produjo a más de 190 kilómetros por hora.

Existen varios elementos que le llevan a uno a pensar que el piloto de Townsville quiso tomarse la revancha con su rival, que obviamente le recriminó la acción al considerarla deliberada.

“La maniobra de Miller superó el límite, fue muy peligrosa. Me vio y vino a por mí. Espero que se investigue para que no vuelva a pasar”, dijo el #36, que prefirió contar hasta diez y dejar que su equipo le tranquilizara antes de atender a los periodistas. “Lo hizo a propósito, y por se merece una sanción”, opinó Mir (lee aquí las explicaciones del piloto).

“Con Joan hubo varios contactos, pero es que la carrera fue así. Si me hubieran sacado bandera negra [descalificación] se habrían equivocado. Simplemente se fue largo, quiso volver a la pista pero allí estaba yo. No iba a dejarle pasar saludándole. Aquí cada uno se preocupa de sí mismo, no importa demasiado qué les pase a los demás”, declaró Miller.

El percance entre los dos corredores se produjo en la vuelta 13. Dirección de Carrera notificó inmediatamente estar investigando el incidente. Loris Capirossi (Dorna), Franco Uncini (FIM) y Mike Webb (IRTA), deliberaron durante cuatro vueltas y emitieron su juicio en la 17: “Nada que reportar”.

Nada más terminar la prueba, una delegación de Suzuki se presentó en el despacho de Dirección de Carrera con la intención de evaluar las posibilidades de presentar una apelación.

La dinámica de este tipo de procesos sigue un protocolo establecido en el reglamento deportivo. En primer lugar, el equipo en cuestión tiene que pedir audiencia (‘hearing’), ahora ya con los tres miembros del Panel de Comisarios, que en Qatar fueron Freddie Spencer (el presidente), Bill Cumbow y Andrés Somolinos. En este caso fue Shinichi Sahara, el mandamás de Suzuki, quien se personó allí y quien repasó con ellos las imágenes.

Según entiende Motorsport.com, los argumentos esgrimidos por Spencer y compañía no satisficieron al ingeniero japonés, dado que el objeto de su análisis fue las trayectorias de Miller y Mir, pero sin tener en cuenta las intenciones del primero. Sin embargo, Sahara prefirió abstenerse de ir más allá con la protesta, al verse en un contexto completamente nuevo para él. Hasta ahora, este tipo de asuntos los llevaba Davide Brivio, el ex team manager de Suzuki, que a principios de año fichó por el equipo Alpine de Fórmula 1. Como es lógico, nadie de Ducati solicitó la revisión de lo sucedido.

Superado el calentón del momento, y al margen de que la marca de Hamamatsu optara por no presentar recurso, llega el momento de sacar conclusiones de lo ocurrido, por suerte sin que haya que lamentar nada más allá de un susto. En este sentido, hará bien Dirección de Carrera en llamar al orden a los dos implicados para clarificar las cosas y evitar que situaciones tan arriesgadas puedan estandarizarse. Sobre todo, si desde el brazo que legisla se está llevando a cabo una campaña sancionadora en las categorías inferiores, en las que los jóvenes pecan muchas veces de exceso de fogosidad. Es inaceptable que alguien se tome la justicia por su mano cuando viaja encima de un proyectil que puede superar los 360 kilómetros por hora de velocidad punta, rodeado de otras diez o quince motos.

El año pasado, prácticamente la totalidad de la parrilla de MotoGP era un clamor en contra de la falta de uniformidad en el criterio del Panel de Comisarios, a quien se acusaba de aplicar razonamientos distintos al arbitrar acciones idénticas. “Su trabajo no es fácil, pero hay que frenar como sea la escalada de agresividad que estamos viendo en las categorías inferiores. Hay muchos contactos en plena recta, y estamos llegando a un punto en que se vuelve muy peligroso”, advertía entonces Valentino Rossi, en una declaración que perfectamente sería aplicable a lo sucedido entre el #36 y el #43 en este Gran Premio de Doha.

“Detrás de mí venían bastantes motos y no quiero ni pensar qué podría haber pasado si me hubiera caído”, señaló Mir, en un aviso que debería invitar a la reflexión. De haberse ido al suelo en ese punto del trazado, el balear habría quedado a merced del pelotón de motos que venían por detrás, que se lo habrían encontrado en mitad de la trazada, probablemente sin tiempo para poder evitarle. De haberse producido una desgracia así, nadie duda de que la mirada de los jueces habría sido otra, pero sería bueno anticiparse a la tragedia ahora que aún hay tiempo margen para corregirse.

