Viñales: “El problema fue la salida y fue culpa mía, en eso tengo que mejorar”

El de Yamaha, ganador el domingo anterior en el arranque del campeonato, perdió seis posiciones en la primera vuelta tras haber arrancado desde la tercera plaza de la parrilla, cerrando la primera fila.

Eso le dejó a merced de la manada de lobos que le engulleron y le dejaron el 12º al paso por meta en el segundo giro. A partir de entonces, el español comenzó a recuperar el terreno perdido, por más que esta vez se quedó a medio camino y fuera del podio.

Al margen de la salida, Viñales lamentó el tiempo que empleó antes de poder superar a Miller, con quien peleó durante gran parte de la carrera, lo mismo que le ocurrió con Aleix Espargaró.

Para el catalán, esos fueron los dos factores que condicionaron su carrera y le impidieron pelear por el triunfo solo siete días después de haberlo conseguido, con una estrategia que fue la que esta vez siguió Fabio Quartararo, su vecino de taller.

“La carrera estuvo bien, me lo pasé muy bien. El problema fue la salida por mi culpa. Eso algo en lo que tengo que mejorar yo, no hay excusa en eso. El tiempo de reacción fue lento, y además se me levantó la rueda delantera. Con una buena salida, el resultado habría sido otro. No estoy contento conmigo mismo, pero la moto funciona bien”, resumió Viñales, que lleva muchos días subrayando la importancia de arrancar bien, sobre todo para poder pelear con las Ducati, que lo hacen como un auténtico resorte.

A pesar de ese hándicap que le condicionó los primeros giros, el corredor de Roses (Girona) estuvo siempre metido en el numeroso grupo de cabeza, de hasta nueve integrantes, y allí murieron sus opciones de volver a subirse al cajón.

Si el domingo pasado apenas se lo pensó para adelantar a las Ducati que rodaron delante de él durante tres cuartas partes de la prueba, esta vez lo pasó mal para deshacerse de quienes tenía delante, especialmente en el caso de Miller y Espargaró.

“La carrera la perdí adelantando a Aleix y Miller. A Miller tardé cuatro vueltas en pasarle, no se puede tardar tanto. De estas cosas se aprenden”, reflexionó el de Yamaha, que abandona Qatar como tercer clasificado de la general, empatado a puntos con Quartararo y a cuatro de distancia del líder, Johann Zarco.

Las fotos de la carrera del GP de Doha 2021 de MotoGP

