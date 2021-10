Rossi: “Necesitaría un doble que atendiera a los compromisos”

El italiano finalizó el antepenúltimo (22º), a 2,5 segundos del más veloz (Jack Miller), en uno de los peores viernes de la temporada para él. Rossi, que este fin de semana afronta su gran premio número 450 en el Mundial, se despedirá el domingo de la hinchada que tanto le ha venerado en el último cuarto de siglo.

En estas últimas tres pruebas los compromisos se le amontonan al #46, circunstancia que le complica la vida cuando de lo que se trata es de sacar el máximo rendimiento de un prototipo que, además, no le ha dado demasiadas alegrías.

Rossi, al igual que el resto de pilotos encima de una Yamaha, se sintió mucho mejor con la pista completamente mojada (fue 12º en la primera práctica) que en condiciones mixtas, en las que las M1 pierden mucho agarre, sobre todo en el tren trasero.

“Con la pista completamente mojada no fui mal, pero en condiciones mixtas sufrimos. La moto se vuelve muy complicada. Creo que no hacemos trabajar bien la goma posterior, de modo que no tenemos agarre”, resumió el corredor del Sepang Racing Team (SRT).

En el Circuito Marco Simoncelli, al piloto de Tavullia no da abasto. Al trabajo de puesta a punto de la moto, para lo que es vital la información que él transmite, hay que añadirle la multitud de actos y acciones a las que tiene que acudir.

“Tengo que intentar concentrarme. Necesitaría un doble para atender a todos los compromisos, mientras yo me dedico a pilotar y mejorar”, bromeó Rossi, que volvió a tratar de explicar el secreto de su éxito.

“Yo he tenido tanto éxito porque soy simpático a ojos de la gente, sobre todo de quienes no estaban obsesionados con las motos. Especialmente con las abuelas de 80 años. Pero, aso sí, después hay que acompañarlo con resultados”, añadió el multicampeón, que también desveló que David Muñoz, su ingeniero de pista, firmará con VR46 y acompañará a uno de los dos pilotos, Luca Marini o Marco Bezzecchi.

