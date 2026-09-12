A Márquez no le gustaron "los juegos" de la televisión con las imágenes de Valentino Rossi

El Misano World Circuit Marco Simoncelli está situado a, exactamente, a 14 kilómetros de Tavullia, donde Valentino Rossi tiene fijada su residencia y la base de sus múltiples negocios, además del Motor Ranch VR46. Así que su presencia en el trazado italiano el viernes en el arranque del Gran Premio de San Marino no era nada excesivamente especial.

El campeonísimo italiano hizo su aparición a última hora de la mañana, poco antes de arrancar la sesión de Práctica para decidir los diez pilotos que pasaban directamente a la Q2, entre ellos todos los pilotos de la Academy: Marco Bezzechi, Franco Morbidelli y Luca Marini, con la único excepción de Pecco Bagnaia, sumido en un bache del que Valentino está tratando de ayudarle a salir. "Lo veo con bastantes dificultades, le cuesta conducir. Al principio de la sesión arranca bastante bien, pero luego me parece que derrapa mucho al frenar con la rueda trasera, como si la configuración del freno motor y la electrónica no funcionaran correctamente, dijo en SkyTV.

Era dificíl no ver a Rossi, ataviado con un chandal del equipo con el llamativo color amarillo que acompaña al piloto desde que saltó a la fama.

La primera imagen que sirvió la televisión antes de arrancar la Prácitca, fue la presencia de Valentino en el box de Aprilia, donde animó a Bezzecchi y se interesó por la lesión en la rodilla izquierda que le está martirizando desde la caída de Alemania, a mediados de julio.

Nada más empezar la sesión, Valentino comenzó a moverse por los viales del trazado ayudado por una pequeña scooter eléctrica, tal y como ordena la normativa de MotoGP, cambiando de una curva a otra para seguir las evoluciones de sus chicos móvil en mano viendo los tiempos, y entender dónde puede ayudar a sus chicos a mejorar.

En un momento dado del entrenamiento, la televisión estaba siguiendo una vuelta de Marc Márquez, luchando por el mejor tiempo con Bezzecchi, y al pasar por 'Quercia', la curva 8, la realización se recreo mezclando el paso del piloto con la imagen de Valentino observándole desde las barreras de protección.

Tras volver al box para un cambio de neumáticos, la realización repitió las imágenes y Marc, que estaba sentado en su garaje mirando las pantallas, miró para otro lado, en un claro signo de disgusto.

Al final del día le pidieron a Marc parecer sobre ese detalle de la señal internacional de MotoGP.

"Opino que hay suficiente espectáculo dentro de la pista como para estar con estos juegos", dijo con un tono tajante, señal evidente de que no estaba para bromas con el tema.

Anuncio de nuevo libro

Rossi aprovechó la previa del GP de San Marino, el jueves, para anunciar, a través de sus redes sociales, el lanzamiento de un libro con el sugerente título de: 'La mia storia', en el que se espera, entre otros temas, aborde lo sucedido en la temporada 2015, la del famoso 'clash' con Marc Márquez en Sepang que acabó con el italiano perdiendo la oportunidad de convertirse en diez veces campeón del mundo, justo la cifra que podría alcanzar este año el español si, finalmente, logra ganar el título, que sería el octavo en MotoGP y que se sumaría a los conquistados en 125cc y Moto2, para superar los de 125, 250, 500 y seis de MotoGP que brillan en el palmarés de Rossi.

"Sale el 10 de noviembre, ¡es genial! Me divertí muchísimo escribiéndolo", explicó el #46 en la televisión italiana. "Me encanta leer, lo disfruto mucho. Incluso cuando lo releí para pulirlo un poco, me reí muchísimo, así que tengo curiosidad por saber qué opina la gente".

Evidentemente Rossi no quiso desvelar la trama del libro ni si en él se desvelará algo nuevo de lo ocurrido en 2015. "El libro es divertidísimo, pero también bastante profundo, así que lo abarca todo. Todavía no he decidido cuál es el mejor capítulo", evitó dar pistas.