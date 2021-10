Pol Espargaró: “Había que tomar decisiones, no se puede repetir lo que ha pasado este año”

No fue un buen día para Pol Espargaró el arranque del Gran Premio de la Emilia Romagna, terminando la primera jornada de entrenamientos libres en el puesto 19º, a más de dos segundos de la referencia.

El de Honda se fue al suelo cuando venía mejorando claramente su mejor tiempo, lo que le dejó sin opciones de escalar en la hoja de tiempos y este sábado, a la desesperada, deberá buscar clasificarse para la Q2.

“Ha sido un día complicado para todos y yo, además, me he caído cuando la pista estaba mejorando. Podía haberme colocado bien (en la clasificación) en esa vuelta, pero es significativo que me haya caído, porque quiere decir que iba al límite”, ha explicado Pol este jueves en Misano.

“Las sensaciones no son buenas, las Ducati hacen el tiempo con solvencia. También las Aprilia van rápido. En cambio, todas las Honda estamos sufriendo bastante”, añadió.

“Vamos a trabajar mañana. Parece que no va a ser cien por cien en mojado, pero veremos qué pasa con el clima. Espero que sea en seco, al final del FP2 se ha ido muy rápido porque se estaba secando la pista, pero yo no he podido rodar por la caída. Espero que las condiciones sean buenas para poder mejorar el crono”, se resignó.

Polyccio fue preguntado, lógicamente, por las nuevas reglas que la FIM y Dorna implementarán para tratar de mejorar la seguridad y reducir los accidentes, sobre todo en las categorías más pequeñas.

Entre esas normas, se ha elevado a 18 años la edad mínima para poder acceder al Mundial en cualquiera de sus categorías.

“Entiendo que sea frustrante para pilotos de 15 años que quieran subir a MotoGP a partir de 2023, pero creo que se han de tomar decisiones y nunca sabes cual es la acertada. Es difícil saber qué va a funcionar y qué no, pero lo cierto es que no tienes la misma conciencia con 16 que con 18 años. Todos los pilotos son más maduros con 18, cometerán menos errores y será más seguro”, valoró.

“A todos nos gusta empezar jóvenes, pero lo que ha pasado últimamente no se puede repetir y hay que tomar decisiones, no nos podemos quedar sin hacer nada”, dijo en referencia a los tres accidentes mortales que se han producido este año.

Entrando en una valoración más profunda, Pol señaló lo que para él es uno de los problemas en materia de seguridad.

“El problema, o uno de los problemas, es que las Moto3 no parecen tan complicadas de pilotar como lo eran las 125cc, parecen motos sencillas de llevar y los pilotos no suben tan preparados. Antes no había tantas copas de promoción como ahora, se juntan las dos cosas y al haber muchos pilotos rápidos las diferencias son muy cortas y se rueda en grupo, y tienen que engancharse mucho con el de delante para ganar el rebufo. Eso hace que cuando los pilotos se caen queden tendidos en medio de la pista y eso es lo más peligroso”.

“Es un cúmulo de cosas y por eso es tan complicado tomar decisiones al respecto. Creo que es complicado, pero espero que funcione. Con 18 años los pilotos toman mayor conciencia del peligro que con 16”, insistió el de Granollers.

