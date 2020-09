Rins: “No soy capaz de parar la moto, nunca nos había pasado”

Rins, que arrastra una lesión en el hombro desde el primer gran premio del año, en Jerez, aseguró no haber tenido problemas físicos y que su lesión nada tiene que ver con el bajo rendimiento de este fin de semana en Misano.

“Está siendo un gran premio muy complicado para nosotros, no encontramos el ritmo ni la vuelta buena encima de la moto. Ttengo problemas para parar la moto en las curvas. Es extraño porque este feeling no lo había tenido ni el fin de semana pasado ni en el test (ambos celebrados en la misma pista). No estamos siendo lentos, pero los demás han dado un paso adelante y nosotros no llegamos, no tenemos buenas sensaciones para tirar fuerte la moto en las curvas”, resumió sus sensaciones Alex Rins este sábado en Misano.

Crónica de la clasificación del GP de Emilia Romagna: Segunda pole consecutiva de Viñales en Misano

El de Suzuki deberá salir desde el final de la parrilla (18º de 20), lo que complica sus opciones de obtener un buen resultado, además de correr el riesgo de tener un percance en las primeras vueltas.

“El objetivo para nosotros de carrera mañana, tal y como ha ido el fin de semana, que no hemos pasado del 16º tiempo, es acabar en el top 10. Lo voy a intentar todo para lograrlo. El circuito es estrecho, y aunque hay muchos puntos de adelantamiento, los pilotos que están en la parrilla conmigo frenan muy tarde y será difícil adelantar, pero vamos a intentar salir bien y ganar posiciones”.

“Anímicamente estoy bien, no es la mejor situación pero me encuentro bien y con ganas de salir a la carrera”, dijo pese al revés.

Sobre los posibles motivos de esta pérdida de prestaciones, Rins no encuentra explicaciones.

“Estamos analizando y probando cosas en la moto. Del test salimos con una conclusiones y empecé a utilizar alguna pieza diferente. Las cambiamos de nuevo en el FP4 para descartar que no fuera el problema, pero es lo mismo, tenemos el mismo agarre y vamos a ver si podemos hacer algo más grande de puesta a punto para ver si puedo hacer la carrera más cómodo que en los entrenamientos”, zanjó el de Suzuki.

Las fotos de Alex Rins en Misano