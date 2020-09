Tras la bajada de la bandera a cuadros en la Q2, ya estaban todos los pilotos ralentizando la marcha, Valentino Rossi felicitaba a Maverick Viñales por su pole, mientras otros se preparaban para ensayar la salida. En otro lado del circuito, Pol seguía en vuelta lanzada, había cruzado la meta justo a tiempo para un último intento en el que clavó el crono en 1:31.308, subiendo de golpe de la décima posición a la cuarta, el primero de la segunda fila y haciendo bajar una posición a Bagnaia y Binder, sacando de la segunda al propio Valentino.

“Durante todo el día no me notaba muy a gusto con el segundo neumático. Por la mañana ya me caí en la segunda salida y no quería tomar más riesgos de los necesarios”, explicó Pol este sábado.

“Vi que Iker (Lecuona) hizo su mejor tiempo (en Q1) en la tercera vuelta y me he esperado al final de la sesión, jugándomela muchísimo, pero no quería cometer un error antes. El nivel de riesgo para hacer una vuelta rápida en este circuito en las curvas de izquierda es muy elevado y solo quería tomarlo al final, no en los dos intentos anteriores. Por eso crucé la meta muy justo y logré el tiempo al final”, relató el de KTM.

Tras las victorias de Binder (Brno) y Oliveira (Austria), el pasado fin de semana las KTM sufrieron en carrera en Misano. Al parecer, la pista cambió mucho para ellos tras la prueba de Moto2.

“Es nuestro mayor miedo, cómo estará la pista tras Moto2. El ritmo es muy bueno, la moto funciona muy bien. Viendo el ritmo de los demás podemos luchar por el podio, pero después de la carrera de Moto2 todo cambia. Nos estamos preparando para cualquier situación, pero es muy complicado hacer un cambio drástico en la moto en caso en que no podamos pararla en las frenadas, como nos paso el domingo pasado. No podemos anticipar un problema que ahora no tenemos”, argumentó.

En global, parece que las KTM han dado un paso adelante en relación al Gran Premio de San Marino.

“Hasta la carrera, el pasado fin de semana también éramos muy rápidos, 32 medios, pero en carrera nos costo hacer 33.3. Solo al final, cuando pude adelantar a Zarco, pude bajar el tiempo. Quiero decir que éramos rápidos, pero las condiciones cambiaron tanto la pista que no encontré una solución sobre la marcha. Ahora estoy mejor de ritmo, a ver mañana cómo está la pista”.

Pol descartó copiar la estrategia a tres neumáticos de Maverick que le ha dado dos poles seguidas en Misano.

“Maverick hace tres paradas, pero es complicado. Primero, porque has de tener neumáticos que te sobren, o sea que no los vas a utilizar en carrera. Eso es complicado de gestionar. Y segundo, porque no íbamos tan sobrados para entrar en la Q2 y tuvimos que utilizar un blando más en los libres”, zanjó el de Granollers.