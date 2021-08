Quartararo: “No firmo el tercer puesto, quiero ganar”

Con cinco, Fabio Quartararo es el piloto que más veces ha salido este año desde la pole position. Sin embargo, el de Yamaha no logra el primer puesto de la parrilla desde el Gran Premio de Catalunya, aunque en contrapartida ha salido desde la primera fila en 11 de las 12 carreras disputadas hasta hoy, de las que ha ganado cuatro.

“No firmo el tercer puesto, quiero ganar. Tenemos el ritmo para luchar por la victoria. Luego quién sabe, pero ahora mismo no me conformo con acabar tercero”, explicó el de Niza nada más acabar la Q2.

Una clasificación en la que completó una buena primera tanda, siendo el primer piloto en bajar del 1:59 en todo el fin de semana, pero que con el segundo neumático no pudo competir con Pol Espargaró y Pecco Bagnaia, que acabaron por delante.

"No ha salido como esperaba, sobre todo en la segunda salida. No me he encontrado muy bien y no sé por qué razón, no había agarre. En el FP4 tenía mucho ritmo, pero en la Q2 no he podido marcar la diferencia. A ver qué podemos hacer mañana. Tenemos buen ritmo y estamos preparados", valoró en el parque cerrado.

Cuando le preguntaron los motivos por los que no había podido plasmar su velocidad habitual a una vuelta, El Diablo buscó la respuesta en las gomas.

“Más por el neumático, no tuve unas buenas sensaciones. Normalmente, aunque tengamos algo raro en la moto en el FP4, cuando montamos la goma blanda en la clasificación pasa todo. Pero esta vez fue al revés, me sentí súper bien en el FP4 pero no así en la Q2. Incluso en la primera salida no me encontré del todo bien pese a marcar un buen tiempo. Pienso sinceramente que se podía rodar en 1:58.5 o 1:58.6, pero hemos estado lejos de este tiempo (1:58.925). No entiendo el motivo, pero lo más importante es que estamos bien con el neumático medio trasero, que es la goma de carrera. No pienso ahora mismo en la dura”, argumentó el francés.

Quartaro no quiso hacer comparaciones con los ritmos de sus rivales.

“No he analizado todavía los tiempos del resto, pero estoy contento porque con el neumático de carrera tenemos un muy buen ritmo. Tendremos que gestionar muy bien el neumático durante la carrera, pero les he dado bastante vueltas durante el fin de semana y creo que podremos llegar bien al final”, aseguró pese a ser Silverstone un trazado muy exigente con el consumo de caucho.

Lo que sí señalo el galo fueron a los rivales que ve más fuertes.

“Veo muy fuerte a Pecco y a Pol, también a Jorge (Martín), Jack (Miller) y a Marc (Márquez). Son los que están realmente ahí para luchar por la victoria”.

Durante el fin de semana las Ducati han dominado los sectores 2 y 3, los que tienen más rectas, mientras que Yamaha ha sido mejor en el 4 y, sobre todo, el 1, con más curvas.

“En el T2 será difícil defenderme de las Ducati, pero creo que en el T3 podemos hacerlo. Es importante tenerlo bien preparado para ver los puntos de adelantamiento y dónde les podemos sacar un poquito. En el primer sector me encuentro muy bien y es ahí donde me tengo que escapar para no sufrir en la recta”.

Fabio sufrió una fuerte caída el viernes en el FP2, en la que se lastimó el tobillo.

“Encima de la moto no me molesta, pero al caminar me duele bastante, así que no hay problema para la carrera”, zanjó el chico de la Costa Azul.

