Quartararo: “Mi objetivo es el título y si no arriesgo, se acabó”

Al francés, el piloto que más poles (4) y victorias (3) ha cosechado esta temporada en la clase reina, se le escapan las opciones de mantener el pulso en la general con Joan Mir hasta la última carrera. Quartararo, que tuvo problemas para domar a su Yamaha en condiciones de mojado, solo podrá salir 11º, desde la cuarta fila, al Gran Premio de Europa, que se celebra en Valencia, una pista en la que no es fácil adelantar.

Con este panorama, se antoja difícil que Fabio le pueda recortar puntos a Mir.

“Francamente, dada la posición en la que voy a salir, no tengo nada que perder. Mi objetivo es ganar el título y si no tomo grandes riesgos mañana en la carrera, se acabó. Mi forma de pensar ahora es que si necesito ser realmente agresivo, lo seré, y si me caigo será por una buena razón. Así que solo quiero intentar terminar en la mejor posición posible, y también hacer un muy buen warm up por la mañana, que será muy importante”, explicó el joven corredor del equipo Petronas.

“Mañana parece que debería estar seca la pista, así que estoy muy concentrado en eso. Intentaré hacer unas primeras vueltas realmente agresivas y luego veremos. Pero realmente estoy en un estado mental en el que no tengo nada que perder. Por supuesto, siempre tenemos un poco de presión, pero ahora es la carrera la que decidirá dónde terminaré el campeonato, así que me estoy concentrando en eso”, se mantuvo firme.

Fabio, al igual que Maverick Viñales o, incluso, Franco Morbidelli, no pudieron explotar la velocidad de la Yamaha a una vuelta en condiciones de mojado.

“Mis sentimientos son muy malos. No tengo ninguna sensación en la moto. En comparación con los otros pilotos, las dos primeras vueltas con los neumáticos no son tan malas, pero luego todos ganan dos segundos o dos segundos y medio, estoy atascado y parece que no puedo mejorar. Es realmente difícil entender por qué soy tan lento. Estoy muy decepcionado, porque el año pasado las sensaciones con la moto fueron buenas (en mojado), mientras que ayer y hoy fueron realmente malas”.

Para Fabio, la M1 2020 es mucho más crítica y nerviosa que la 2019 que usó el año pasado.

“Para mí, la moto de este año es totalmente diferente a la del año pasado y nunca la sentí como mía. A pesar de que tuvimos grandes carreras, nunca me sentí tan bien como el año pasado. Tenemos que ver por qué. Lo hemos estado mirando desde el primer momento, por supuesto, pero falta algo que me hace sentir incómodo”, destapó.

“Como piloto, creo que lo he intentado todo: frenar de manera diferente, inclinar de manera diferente, usar los frenos de manera diferente, y las sensaciones son siempre las mismas, perdiendo la parte delantera y la trasera todo el tiempo. Siento que me deslizo continuamente y que la moto se desliza. Para mí es muy difícil entender por qué, porque el año pasado, en todas las sesiones que tuvimos en mojado, estuve entre los diez primeros, mientras que este año siempre estoy entre los últimos cinco. Me resulta muy difícil entender por qué y estoy muy frustrado. Sé que no soy muy buen piloto en mojado, ¡pero no soy tan malo!”, zanjó el chico de la Costa Azul.

