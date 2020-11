Rins: “Voy a salir a aprovechar todas las oportunidades”

El de Suzuki saldrá segundo en parrilla este domingo, su mejor clasificación de la temporada y segunda vez, además consecutiva, tras conseguir el tercer puesto en Teruel. Alex Rins achaca esta mejoría, entre otras cosas, a que ha llegado el momento de arriesgar y que físicamente, su hombro derecho ha dejado de dolerle.

“Estoy muy contento, era un día para hacerse daño con las condiciones de la pista. Había una línea muy fina con el asfalto seco. A la que te salías, el neumático de atrás patinaba y era fácil caerse”, expuso de entrada.

“Tenemos que aprovechar esta primera fila, será una sorpresa. Nadie ha rodado en seco en todo el fin de semana, el nivel de agarre no será muy bueno, es toda una incógnita. Es una carrera larga, 27 vueltas, va será duro, no será fácil”, añadió.

Rins, sexto de la general, es quien más puntos debe recuperar de los pilotos envueltos en la lucha directa por el título, y saliendo en primera fila tiene una oportunidad de oro.

“Vamos a darlo todo, hacer una buena salida y ver qué ritmo podemos tener. Hasta el warm up no sabremos qué ritmo tienen los demás ni los neumáticos que vamos a utilizar, pero vamos a salir a disfrutar”, advirtió.

A Rins se le ve mucho más feliz y determinado en esta fase de la temporada.

“Físicamente me empiezo a encontrar mejor, no tengo prácticamente molestias en el hombro, puedo llevar la moto por donde yo quiero. Ahora la llevo yo a ella, no al revés. Disfruto el momento, hoy no mucho, pero me siento bien encima de la moto”.

De los rivales por el título el único que sale cerca, en segunda fila, es su compañero y líder Joan Mir.

“Mir está demostrando ser muy constante acabando en el podio todas las carreras, es un piloto joven con muchas ganas que está aprovechando el momento”, zanjó.

