Pol Espargaró: “Vamos a apostar por todo o nada”

Pol Espargaró correrá el próximo año con Honda, por lo que tiene tres carreras por delante con KTM para conseguir su gran sueño, ganar su primera carrera de MotoGP y estrenarse con la marca austríaca, que ya logró los primeros triunfos este año con Brad Binder y Miguel Oliveira.

Para conseguirlo, el catalán se llevó la pole en la primera carrera de Valencia y asegura que va a poner todas las cartas sobre la mesa.

Crónica de la clasificación del GP de Europa: Frenética pole de Pol Espargaró en Valencia

“La verdad es que sienta muy bien haber conseguido la pole, sobre todo en estas condiciones, en las que te arriesgas a una gran caída. Justo antes de la sesión estaba pensando en lo arriesgado que era esta Q2”, explicó Pol.

“Ha sido una locura, muy complicado, arriesgando mucho, sabiendo que ahora tenemos tres carreras seguidas y cualquier error te las puede hacer perder. Son mis tres últimas carreras con KTM y no me las quería perder, han sido muchas cosas pensando durante la vuelta, pero ha salido bien”, relató.

“Me siento preparado para la carrera, aunque aún no sabemos las condiciones en las que vamos a correr”, añadió.

Aunque está lejos del liderato, el de KTM tiene el doble objetivo de acabar lo más arriba posible en la general, pero tratando de conseguir esa anhelada victoria.

“No hay equilibro, vamos a apostar por todo o nada. Solo nos quedan tres carreras y vamos a buscar una buena posición en el campeonato, y eso pasa por hacer buenas carreras, arriesgar en todas, y acabar en la mejor posición posible. No me puedo ahorrar nada. Quizá eso me cueste una caída, pero estamos de vuelta en el campeonato y todo pasa por hacer buenas posiciones en las carreras”, dijo.

Desde el jueves, Pol aseguró que el escenario ideal era un fin de semana en mojado hasta la carrera, que fuera en seco y con los pilotos sin mucha información y las motos igualadas.

“Es lo que quería desde el principio, un fin de semana en condiciones mixtas viernes y sábado y el domingo en seco, menos información para todos los equipos, todos empezamos desde un estado un poco más neutro y el piloto puede hacer un poco más. Pero la moto tiene que funcionar, es una incógnita para todos”.

Saliendo desde la pole, el corredor español puede plantearse varias estrategias para atacar la carrera.

“Si en la salida me pasa Alex (Rins), voy a tantearle a ver qué velocidad tiene. Si logro ser yo el primero, voy a apretar lo que pueda para tratar de escaparme un poco. A ver cómo responden los neumáticos, pero lo único que tengo claro es que voy a dar el máximo y arriesgarlo todo, va a ser complicado, pero entiendo que es la clave”.

Sobre el test que hizo KTM con Dani Pedrosa en este circuito, al final no ha sido, según Pol, una gran ayuda.

“No mucha ventaja, Dani tuvo bastantes problemas y no rodó muy rápido. La información que tenemos siempre es buena, pero no tanto como la que tuvimos en Le Mans. Intentaremos usarla tan bien como podamos y a ver los neumáticos, sobre todo el de delante con la primera curva a izquierdas. No nos hemos podido valer de los datos de Dani porque las condiciones eran muy diferentes a las del test”.

Con su segunda pole en MotoGP, Pol iguala en número a las conseguidas por su hermano Aleix en la clase reina.

“Me falta una para superarlo, espero hacerlo este año o el que viene”, dijo el poleman con una enorme sonrisa de felicidad.