Quartararo: "Desde mitad de carrera tuve problemas con el antebrazo"

El piloto francés de Yamaha logró el sábado algo que no parecía real, acabar en el podio la carrera sprint del Gran Premio de España de MotoGP, gracias a las muchas caídas que se registraron por lo delicada que estaba la pista por la humedad. Sin embargo, una sanción por falta de presión en la goma delantera acabó con el francés quinto.

Sin embargo, desde ese fugaz podio, Fabio Quartararo acabó pasó este domingo, en la carrera larga, a la última posición que daba puntos, la 15ª, a 32 segundos de Pecco Bagnaia, el ganador de la carrera, y solo superando a las Honda de Stefan Bradl y Luca Marini, los últimos clasificados.

"Arranqué bien la carrera, hice una buena salida, pero no pude adelantar a muchos rivales", se lamentó el joven corredor de Yamaha.

"Sin embargo, desde mitad de carrera tuve problemas con el antebrazo y me vi obligado a aflojar", lamentó Fabio, un problema nervioso de síndrome compartimental.

"No es un problema nuevo, ya lo he tenido antes, pero no lo tuve tan pronto ni tan intenso", argumentó.

"Eso aparece cuando vas tenso sobre la moto, cuando es más agresiva. No logras relajarte, y eso tiene una incidencia directa en el físico", explicó.

Quartararo no cree que necesite pasar por el quirófano para liberar el nervio del brazo, sino cambiar la moto.

"La idea es mejorar la Yamaha, para suavizar un poco la exigencia. Este circuito se ha convertido en uno de los peores para nuestra moto. De cualquier forma no creo que sea un problema para el test", dijo esperanzado.

"Me pasa también cuando hago motocrós, que se me carga el brazo", desveló Fabio, que el año pasado ya se operó de síndrome compartimental, por lo que no tiene previsto volver a hacerlo.