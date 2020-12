Pol Espargaró: “Quiero ver y aprender qué hace distinto Márquez”

Después de cuatro años liderando el desarrollo de un proyecto desde cero como el de KTM, Pol Espargaró decidió afrontar un nuevo reto para 2021 y aceptar la oferta de HRC. El catalán se irá al Repsol Honda, el equipo más laureado de MotoGP, y a su lado tendrá al piloto que más títulos ha ganado en la última década, Marc Márquez –cuando su lesión se lo permita–.

Para Polyccio se abrirá una nueva etapa en la que cambiarán los objetivos, pero no la responsabilidad. El #44 deberá domar una moto que en 2020 solo consiguió dos podios –con su predecesor Alex Márquez– y que los dos años anteriores acabó jubilando a Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo.

Para el piloto de Granollers (Barcelona) tener de compañero a Márquez, el número uno indiscutible de Honda desde que llegó en 2013, representa su verdadero reto.

"Quería una aventura fuerte después de cuatro años en KTM, empezar algo grande, y qué más grande que estar al lado del mejor de la parrilla, que es Marc, con la mejor moto", afirmó Pol Espargaró en Radioestadio del motor de Ondacero. "Una oportunidad así es única. Esta moto ha ganado el 70-80 por ciento de los mundiales en los últimos 20 años. Todos los pilotos queremos estar ahí, todos queremos aprender del mejor, en este caso es Marc. Estar al lado de él, ver qué hace distinto y con eso intentar mejorar. El reto está en ver si soy capaz".

"Es cierto que en KTM los resultados los primeros años no brillaron y no se podía hacer mejor. Había presión, pero cuando no estás entre los cinco primeros no tienes el foco encima. Si los resultados no salían, el proyecto se podía ir al garete. Ha sido una responsabilidad grande. Ahora cambia la película, pero las metas son las mismas", añadió

Sin embargo, el campeón del mundo de Moto2 en 2013 sabe lo que le espera en su nuevo equipo, con una moto que no ha brillado en los últimos años años fuera de las manos del #93 y en la que ya ha tenido un ojo puesto durante 2020.

"Es una moto drástica, agresiva, complicada, se ve con las caídas y salvadas de Marc. Como firmamos durante el confinamiento, durante todo el año he estado detrás, mirando vídeos, revisando, millones de cosas. En KTM nos inspiramos en muchas cosas en Honda porque es una moto muy parecida. No te puedes imaginar cómo puede ir aunque Nakagami o Alex Márquez hayan ido bien. Es evidente que a la Honda le falta un poco de desarrollo. La falta de Marc ha sido importante para la fábrica. Espero que se recupere pronto. Es un piloto necesario para esta moto porque la ha criado. Intentaré traer un poco de frescura que ayude a mejorar una moto que este año no ha estado al nivel", comentó.

La quiniela de Pol Espargaró para el Mundial de MotoGP 2021

El piloto de 29 años tiene plena confianza en sus posibilidades y no duda al dar un resultado cuando le piden una porra para el título de 2021.

"Ya que me tengo que poner, me pongo a mí que gano el mundial. Al menos que esté en la quiniela, que si no mal vamos. Después esperamos que Marc llegue pronto, en los test o después de un par de carreras y esté delante. Todo el mundo sabe que ganar a Marc es complicadísimo, casi imposible. Creo que Joan Mir, que va a ser rapidísimo, y Alex Rins van a estar tercero o cuarto, uno de los dos de Suzuki. Hasta que no empiece la pretemporada es muy difícil saber", zanja.

Todas las motos y pilotos de Repsol Honda en 500/MotoGP