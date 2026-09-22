Tardozzi: "Esta vez ha sido algo distinto, pero ya habíamos tenido problemas con los frenos"

Ducati no lo está pasando del todo bien en circuitos que antiguamente eran bastiones en la temporada 2026 de MotoGP. Ya en Mugello, los pilotos de la marca de Borgo Panigale tuvieron que rendirse ante el dominio de Aprilia, pero ver a todas las Desmosedici fuera del podio en el Gran Premio de Austria —donde se habían impuesto nada menos que nueve veces en la última década— ha causado un gran impacto.

En la carrera que le dio a Pedro Acosta su tan esperado primer triunfo en la categoría reina, hubo que bajar hasta la quinta posición para encontrar a la mejor de las motos rojas, que una vez más fue la de Marc Márquez.

Dadas las dificultades mostradas en Tailandia y en Brasil, donde Michelin ya había llevado carcasas reforzadas para el neumático trasero, ligeramente diferentes entre sí, muchos han especulado con que podría haber sido ese aspecto lo que provocó problemas en las GP26, puesto que en el Red Bull Ring se utilizó la misma que en Goiânia. De hecho, varios de los pilotos de Ducati apuntaron a la cuestión de la goma desde el viernes hasta el domingo.

Sin embargo, tras la carrera larga, el director del equipo oficial, Davide Tardozzi, apuntó ante todo al aspecto que ya había adelantado Márquez, es decir, que la carrera del vigente campeón se vio marcada por un problema relacionado con los frenos, que en un momento dado le hizo caer hasta la séptima posición, llegando incluso a plantearse el abandono.

"Por desgracia, Marc tuvo un problema, el más grave cuando se salió de la pista en la curva 1. Luego, durante unas vueltas, tuvo algunas dificultades. Ahora, evidentemente, Gigi [Dall'Igna] y los ingenieros analizarán las razones por las que ocurrió. Pero sí, hubo un problema con los frenos y ahora lo analizaremos", declaró Tardozzi a los micrófonos de 'Sky Sport MotoGP', la televisión que retransmite el campeonato en Italia.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Esta temporada, ya se habían escuchado quejas en Ducati sobre los frenos, sobre todo por parte de Pecco Bagnaia, pero según Tardozzi, esta vez se trató de una situación diferente: "En nuestra opinión, lo que ha pasado en Austria es algo distinto [respecto a las veces que se había quejado Bagnaia], aunque los problemas de frenos ya habían pasado antes. Pecco ya se había quejado un par de veces. Ahora bien, no sé qué opinan los demás pilotos de Ducati, pero este domingo ha sido un problema bastante evidente".

Ante un domingo así, en el que las Ducati sufrió en un circuito que en el pasado les había sido más que favorable, a Tardozzi no le quedó más remedio que alabar a la competencia: "Los rivales han mejorado. Pedro Acosta ha volado y las Aprilia, como sabemos, son muy competitivas desde finales del año pasado. Con un Jorge Martín que se ha recuperado físicamente y cree en el trabajo que está haciendo, creo que no cabe duda de que los rivales son muy fuertes".

Así, lo cierto es que el liderazgo de la general que Márquez recuperó en Misano duró apenas una semana, ya que los resultados obtenidos en Austria permitieron a 'Martinator' volver a ponerse en cabeza con 12 puntos de ventaja. De hecho, el piloto de Cervera ya se había quedado con mal sabor de boca tras la carrera Sprint, en la que terminó por detrás de su compatriota de Aprilia.

"Marc estaba contento con el segundo puesto el sábado, pero no le gustaba no haber podido luchar por la victoria. También porque, sin el error de Acosta, nuestra posición era la tercera. En la carrera larga, en mi opinión, podría haber hecho algo más si la moto hubiera estado a punto, porque al final rodaba al ritmo de los primeros, pero con los 'y si' y los 'pero' no se llega a ninguna parte. Ha habido un problema y ahora intentaremos averiguar qué ha pasado, también porque la próxima carrera es en Japón, que es un circuito muy exigente para los frenos", concluyó.