Las 10 fotos de la temporada 2020 de MotoGP

La lesión de Marc Márquez en Jerez

La imagen de la silla vacía de Marc Márquez explica el que podría ser una especie de título de la temporada 2020: "Cuando el gato no está, los ratones bailan". Así fue exactamente este año, el piloto de Honda solo duró un puñado de vueltas en el Gran Premio de España antes de fracturarse el húmero derecho en una caída. Tres operaciones que aún no le han permitido volver a subirse a la RC213V y un error muy grave al intentar recuperarse a toda prisa para el GP de Andalucía. Esto dio pié a una temporada muy abierta con unos números que difícilmente habrían sido posibles con el #93 en la pista.

La primera victoria de Fabio Quartararo

El primero en aprovechar la baja de Márquez fue Fabio Quartararo. El francés había sido señalado desde hacía tiempo como el principal rival de Marc y en las dos primeras carreras de la temporada pareció confirmarlo. Tras los siete podios de 2019, el piloto del Petronas Yamaha tuvo un gran comienzo en Jerez, consiguiendo su primer éxito en MotoGP y repitiendo una semana después. Por desgracia para él, el resto de la temporada fue decepcionante y El Diablo solo repitió en Barcelona, teniendo que conformarse con el octavo puesto en el campeonato.

KTM hace historia en Brno

KTM experimentó un gran crecimiento en 2020, probablemente incluso más de lo que hubieran esperado incluso en Mattighofen. El objetivo este año era intentar luchar por podios en seco, pero en la tercera carrera consiguió hacer historia logrado la primera victoria en MotoGP en Brno. No solo eso, porque el encargado fue Brad Binder, el primer sudafricano y también el primer rookie en ganar desde Marc Márquez en 2013. Esto fue solo el preludio de KTM, porque también llegaron dos victorias más con Miguel Oliveira (Estiria y Portugal), cinco podios y dos poles con Pol Espargaró.

Andrea Dovizioso anuncia que se va de Ducati y gana en Austria

El Gran Premio de Austria fue muy intenso para Andrea Dovizioso y Ducati. La renovación no llegaba y la tensión se había vuelto realmente insoportable en el garaje de los de Borgo Panigale. El de Forlì decidió poner punto y final y en el Red Bull Ring anunció su intención de no renovar. Curiosamente, Dovizioso luego hizo su mejor carrera del año, consiguiendo su 14ª y última victoria con la Desmosedici. El único destello de un año decepcionante que terminó con un cuarto puesto en el campeonato sin Marc Márquez, que entre 2017 y 2019 había sido el único obstáculo de Andrea en la carrera por el título.

El milagroso accidente en el GP de Estiria

Milagro es probablemente la única forma de definir esta foto. La primera de las dos carreras en el Red Bull Ring brindó un momento de auténtico terror, que afortunadamente se saldó sin consecuencias para los corredores implicados. Un accidente entre Johann Zarco y Franco Morbidelli en la curva 2 desencadenó una carambola. Sus motos salieron disparadas hacia la horquilla de la curva 3. La Ducati del francés prácticamente pasó por encima de la cabeza de Maverick Viñales, mientras que la Yamaha del italiano por poco no dio a Valentino Rossi. Por fortuna, todo quedó en un gran susto.

Franco Morbidelli se destapa con un piloto top

Franco Morbidelli es un diesel. Necesita tiempo para 'calentar', pero una vez lo hace es capaz de mostrar todo su talento. Así le pasó en Moto2 e igual ha hecho en MotoGP. En su tercera temporada en la categoría reina, la segunda con el Petronas Yamaha, dio un gran salto. El primer podio tuvo lugar en Brno, pero el gran día llegó en Misano con la primera victoria. En la segunda parte del campeonato se consagró definitivamente, con triunfos en Aragón y Valencia y la segunda plaza en el Mundial. Y todo con una M1 un satélite.

Joan Mir remata el título en Valencia

Joan Mir nunca olvidará el doblete en Valencia. Las dos carreras en el Circuit Ricardo Tormo fueron el punto álgido de su triunfal 2020. En el Gran Premio de Europa llegó su primera victoria en la categoría reina después de seis podios. La gran fiesta, sin embargo, vino el domingo siguiente, cuando con la séptima plaza en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana se coronó campeón del mundo a falta de una carrera y devolvió el título a Suzuki 20 años después de Kenny Roberts Jr.

El adiós de Valentino Rossi a Yamaha tras 15 temporadas

Uno de los momentos más emotivos de la última carrera de la temporada en Portimao fue la despedida de Valentino Rossi del equipo oficial de Yamaha. Una aventura que duró de 2004 a 2020, con excepción de los dos años en Ducati, que se saldaron con cuatro mundiales y más de 50 victorias. Ninguna llegó esta temporada, que lamentablemente estuvo escasa de satisfacciones para Il dottore, que finalizó 15º el Mundial. Especialmente dolorosa fue la oportunidad perdida en Barcelona, ​​donde se cayó cuando luchaba por la victoria con Fabio Quartararo. El tercer puesto en el Gran Premio de Andalucía fue el punto culminante del peor año de su carrera deportiva. El año que viene será extraño verle defender los colores de Petronas.

Ducati vuelve a ganar un título 13 años después

2020 no fue una temporada particularmente emocionante para Ducati, que tuvo que conformarse con dos victorias después de que hace solo dos años incluso llegó a siete. Las tensiones internas, con la salida de los dos pilotos a final de año, sin embargo, no impidió al menos una satisfacción con la conquista del campeonato de constructores (favorecido por la sanción a Yamaha por manipular el motor), cerrando el ciclo con Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci con un título que no se conseguía desde hacía 13 años, en la era de Casey Stoner. El futuro ahora pasa por Jack Miller y Pecco Bagnaia, capaces de dar destellos en el Pramac.

9 ganadores diferentes y 5 se estrenan

Antes de la última carrera en Portimao, Dorna juntó a los 9 ganadores de 2020. En 2016 hubo la misma cifra, pero en 18 grandes premios y no en 14 como este año. Además, cinco de ellos triunfaron por primera vez en la categoría reina: Fabio Quartararo (3), Franco Morbidelli (3), Miguel Oliveira (2), Joan Mir (1) y Brad Binder (1). Entre los veteranos, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci y Alex Rins consiguieron un éxito. Si pensamos que en 2019 solo Marc Márquez ganó 12 carreras, está claro que se notó su ausencia.