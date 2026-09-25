Márquez: "Lo que ha hecho Pedrosa en una MotoGP solo lo puede hacer Dani"

Dani Pedrosa sigue siendo uno de los pilotos más queridos en el Mundial de MotoGP. Ya sea entre quienes compartieron parrilla con él o los aficionados, el 'Samurái' continúa ganándose la admiración, por más que la máxima competición en el mundo de las dos ruedas ya haya quedado atrás para él.

El tricampeón del mundo español se concentra ahora en su labor como piloto probador de KTM, buscando desarrollar la nueva moto de 850cc para 2027 de la mano de Pol Espargaró, y como comentarista en la televisión que retransmite el campeonato en España, DAZN.

Precisamente, la plataforma española le ha dedicado al #26 el último episodio de su programa 'DECODED', en el que desgranan las grandes figuras del Mundial de Motociclismo, tanto dentro como fuera de la pista.

El episodio ya está disponible en la plataforma de DAZN. "Presentado por Pablo Juanarena, el nuevo episodio repasa la carrera de Pedrosa a través del testimonio del propio piloto y de algunas de las personas que mejor conocen su trayectoria, entre ellas Alberto Puig, Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Alex Crivillé y Carles Pérez. Una mirada coral que reconstruye tanto al piloto como las rivalidades, relaciones y momentos que marcaron su paso por el Mundial", han detallado.

"Si me ganaba Rossi, bueno, me ganaba Rossi, pero Jorge Lorenzo no me podía ganar"

Todas estas figuras han abordado la figura de Pedrosa. Uno de ellos ha sido Marc Márquez, compañero del barcelonés en Honda hasta su retirada en 2018. El nueve veces campeón del mundo siempre ha admirado su figura por más que fueran rivales, y lo deja claro en este programa: "Lo que ha hecho Dani en una MotoGP, eso solo lo puede hacer Dani".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alguien que también tiene claro el potencial del de Castellar del Vallès fue quien le descubrió, de quien fue pupilo y el que le acompañó hasta llegar a la élite: Alberto Puig, su mánager hasta 2013 y máximo responsable en estos momentos del equipo oficial de HRC. "Un piloto como Dani no se encuentra, no aparece", dice el ex piloto de 500cc.

Otro de los temas que aborda 'DECODED' fue la gran rivalidad entre Pedrosa y Jorge Lorenzo, muy potente desde que ambos corrían en 250cc y ampliada en MotoGP, donde llegaron a odiarse, como han reconocido posteriormente, cuando la relación ha mejorado. De hecho, en el recuerdo de todos está aquella mítica imagen en el GP de España de 2008, en Jerez, cuando el Rey de España, Juan Carlos I, tuvo que mediar para que se dieran la mano de manera forzada.

Lorenzo recuerda en el documental hasta qué punto su duelo iba más allá de la pista: "No nos hablábamos. Cuando nos veíamos por el paddock, mirábamos para otro lado". Pedrosa, por su parte, reconoce cómo el #99 era su gran rival, por más que una leyenda como Valentino Rossi fuera entonces el hombre a batir en MotoGP: "Si me ganaba Rossi, bueno, me ganaba Rossi, pero Jorge Lorenzo no me podía ganar", cierra Dani.