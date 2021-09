Pol Espargaró: “Terminar a tres segundos de Márquez me deja contento”

Misano.- Polyccio partió sexto en la parrilla del GP de San Marino, su segundo mejor desde que compite con Honda, una plaza por delante de Marc Márquez. La pareja del equipo Repsol intentó engancharse a las primeras posiciones al inicio, pero enseguida cedieron terreno y quedaron fuera de la lucha por el podio.

Enea Bastianini, Joan Mir o Alex Rins –antes de caerse– fueron dando cuenta de Márquez y Espargaró durante la carrera, pero el #93 se repuso en la parte final y acabó cuarto tras un adelantamiento in extremis al balear y a Jack Miller. El #44 entró a continuación, séptimo, dando por bueno el resultado.

"Estoy satisfecho, aunque evidentemente me hubiera gustado estar más adelante", comentó Pol. "Fue mejor de lo que pensaba, mi ritmo de carrera fue mejor de lo esperado. Pilotos con más ritmo, como Mir, comenzaron detrás de mí. Se me escapó al principio y cuando eso pasa pierdes algunas décimas con cada uno de ellos, y no fui capaz de recuperar el terreno perdido. Haber terminado a tres segundos de Marc me deja contento. Mi prioridad era ser uno de los pilotos de Honda más rápidos, y eso lo hemos conseguido".

Para el menor de los hermanos Espargaró el principal problema al inicio fue rodar con depósito lleno.

"Ahora tenemos que mejorar nuestro rendimiento con el depósito lleno. En las primeras vueltas es donde más podemos perder si nos caemos. Con la Honda, como ganamos tiempo en las frenadas, la cosa se complica con el depósito lleno", señaló.

Este martes y miércoles los pilotos de MotoGP realizarán un test en Misano, donde probarán soluciones para esta temporada y avanzarán trabajo de cara a 2022.

"El test es muy importante porque las Ducati están por delante de todos y hay que darle la vuelta a la situación. En el test tenemos que centrarnos en varias cosas. No tenemos la mejor frenada, como tradicionalmente siempre le pasó a Honda. Tampoco tenemos la moto más potente, ni la que tiene mejor tracción, ni aceleración, ni la que gira mejor. Hay que mejorarlo todo", remachó.

(Haz click en el enlace o sobre la imagen para ver todas las fotos de la carrera de MotoGP del GP de San Marino 2021)