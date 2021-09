Joan Mir lamentó haberse equivocado en la elección del compuesto de la rueda delantera de su Suzuki para la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino, optando por la goma media, en lugar de la dura. Un error que pagó caro.

“Ha sido un día muy duro, me esperaba más. He montado una goma delantera que no era la adecuada y me ha condicionado toda la carrera. Hemos sido rápidos al final, pero no ha bastado. Trataremos de mejorar en la siguiente carrera”, resumió el mallorquín.

Al final, Mir cruzó la meta quinto, pero fue sancionado con una plaza por pisar fuera de la pista en la última vuelta, por lo que fue recolocado sexto. Un resultado que combinado con el segundo de Fabio Quartararo, líder del campeonato, le deja ya sin prácticamente opciones de reeditar el título.

“Desde luego que la primera plaza se nos ha ido ya. Me cuesta asumirlo, pero es así”, encajó el balear.

Ahora, el de Suzuki intentará pelear por el segundo puesto, pero Pecco Bagnaia y su Ducati parecen estar un paso por delante claramente en estos momentos.

“Con Pecco no firmo un tercero. Sería lo más fácil que podemos lograr, aspiramos a más. El paquete Bagnaia-Ducati es el más fuerte ahora, pero quedan cuatro carreras y vamos a intentarlo hasta el final.

“Tengo la sensación de que este año todavía no he hecho todo lo que llevo dentro. Espero que mi mejor versión llegue antes de acabar la temporada, y si no puede ser así, que aparezca el próximo año desde el principio”, valoró ya en clave 2022.

Este martes y miércoles se celebra un test en Misano que puede ser crucial para Suzuki en ese sentido, ya que van a probar la moto del año que viene.

“Supongo que han traído cosas para que podamos parar la moto mejor. Estamos llevando una configuración diferente, es más efectiva y exige más al neumático delantero. Esa es la dirección adecuada con mi estilo. Hemos salido con el compuesto medio delante, un error que no cometeremos en la siguiente. Estoy convencido de que Suzuki está trabajando en esa dirección”, apuntó.

“No sé qué tendremos para probar. Seguro que hay cosas para 2022, pero mi prioridad es acabar este año de una manera fuerte. Todo lo que podamos avanzar, mejor, porque no es lo mismo probarlo con los test riders que con los pilotos oficiales, y eso es una ventaja si lo podemos hacer”.

Le pidieron a Mir que ahondara en la elección del neumático y en cómo llegó a esa conclusión.

“Me he dado cuenta en las primeras vueltas, que es cuando más has de exigir al neumático delantero, porque el trasero tiene más agarre y empuja, además de que el depósito está lleno. No había manera de parar la moto. Cuando ha bajado la gasolina he podido ser más rápido, pero ya era en la última parte de la carrera y era tardísimo para nosotros”.

Un final de carrera en el que Mir ha dado caza a Marc Márquez y Jack Miller, se ha puesto cuarto pero, al final, ha perdido una plaza en la pista y otra por sanción en la última curva.

“No me cambiaba nada ser cuarto que sexto, solo me lo pasaba bien. Tenía más ritmo que Miller y Márquez. He podido pasar a Marc, algo que no es fácil este año. En la curva 1-2, luego he preparado el adelantamiento a Jack y me ha costado mucho parar la moto. Le he bloqueado un poco y ya me he dado cuenta de que Marc nos iba a pasar a los dos. Luego ya no sé si he pisado fuera o no, y no me cambia nada perder una o dos plazas. Yo lo he intentado y estoy contento con eso”, dijo antes de subrayar: “He dado el cien por cien otra vez, y otra vez no ha bastado”, se lamentó el de Suzuki.

Una reflexión que lleva a pensar que el campeón ha ido perdiendo la paciencia a medida que ha ido pasando el año sin que llegaran grandes mejoras en la GSX-RR.

“No es cuestión de paciencia. Sé que a veces no es solo cosa mía. También hay que encontrar un paquete y mejorar. Dentro de mí, lo que me da tranquilidad, es que sé que en Suzuki lo están haciendo todo, trabajando duro. Hay que esperar para que lleguen cosas. Es cierto, a mí me gustaría tenerlas ya, pero no puede ser. Lo puedo entender. No se me agota la paciencia porque sé que están trabajando duro”, zanjó el mallorquín.

