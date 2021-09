Misano.- El español, que en los ensayos libres sacó tajada de las dos sesiones de test de las que disfrutó en Misano hace dos semanas, arrancó el décimo, por delante de Joan Mir y Enea Bastianini, dos de los pilotos más competitivos del fin de semana.

Lejos de su posición, Viñales encontró su ritmo y trató de mantenerse en él, acumulando unos kilómetros muy valiosos en su proceso de adaptación a la RS-GP.

El domingo pasado, en Aragón, su estreno como piloto de la marca de Noale, el corredor de Roses (Girona) finalizó el 18º, a 27 segundos de Pecco Bagnaia, el ganador. Siete días más tarde, Viñales redujo en seis segundos la diferencia con el vencedor, de nuevo el italiano de Ducati. Un buen bocado que, sin embargo, no termina de dejarle satisfecho habida cuenta del recorrido que le queda antes de poder extraerle a su prototipo todo el potencial que esconde.

“El ritmo no fue malo, aunque tenemos que mejorar. Esperaba bastante más. Mi potencial con la Aprilia es mucho mayor, lo que pasa es que aún no sé cómo sacarlo. Debo seguir aprendiendo”, resumió Viñales, que afirmó tener ciertos problemas en las primeras vueltas, al tratar de dominar una moto muy nerviosa. “Con el depósito lleno me costó. Además, para este circuito hicimos una moto más corta, y eso hizo que se volviera inestable al principio, con toda la gasolina”, prosiguió el #12, que este martes volverá a rodar en el circuito Marco Simoncelli, en la primera de las dos jornadas de test previstas.

En esos ensayos, dado el momento del curso en el que nos encontramos, Aprilia deberá decidir hasta qué punto centra sus esfuerzos en su RS-GP actual.

“A mí me gustaría probar cosas para la de este año, porque aún me queda mucho por aprender de ella. Pero también es verdad que hay que pensar en la del año que viene, porque es ahora cuando se deciden muchas cosas”, remachó Viñales.

(Haz click en el enlace o sobre la imagen para ver todas las fotos de Maverick Viñales en el GP de San Marino 2021 de MotoGP)