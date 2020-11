Viñales: “Las quejas de Quartararo prueban que siempre dije la verdad”

Viñales, que este viernes en Cheste terminó el décimo y como el primero de entre los pilotos de Yamaha, se encuentra a 41 puntos de Joan Mir, el líder del campeonato, a falta de 50 puntos por adjudicarse. Para el chico de Roses (Girona), esa distancia que le separa del mallorquín le invita a olvidarse prácticamente de la pelea por el título, por más que matemáticamente aún sea posible.

El #12 da casi por cerrada la temporada en ese sentido, pero señala como vital cada kilómetro que puede recorrer subido a su M1. La idea es emplear las dos carreras que faltan para acabar el curso de MotoGP (Valencia y Portimao) como una especie de pretemporada previa a la pretemporada que viene, y así ganar tiempo en la mejora de los puntos débiles de la moto, sobre todo en condiciones de poco agarre.

“Si los rivales mejoran y nosotros no lo hacemos, en 2021 lo pasaremos muy mal”, advirtió Viñales.

El piloto, que lleva sufriendo esa inconsistencia de Yamaha desde que llegó a la marca en 2017, entiende perfectamente la frustración que recorre el cuerpo de Quartararo, que calificó este viernes como uno de los peores días de entrenamiento de su vida.

“He estado en la posición de Fabio durante tres años. Las quejas de Quartararo demuestran que yo decía la verdad”, respondió el catalán cuando se le preguntó por el mal momento del francés, que el domingo pasado se fue al suelo en la primera vuelta, circunstancia que le complicó muchísimo las esperanzas que tenía de jugarse el Mundial.

Viñales, que la semana pasada tuvo varias bajas en su lado del garaje por un positivo, ya ha recibido un nuevo efectivo de Yamaha. Su labor y la de los técnicos se basa en estos momentos en tratar de optimizar el pobre rendimiento de la moto cuando el nivel de agarre en la pista cae. Y después de mil y una pruebas, eso pasa a día de hoy por mejorar la entrada en curva y la frenada.

“Tuve un buen día. Queríamos mejorar la frenada y creo que lo hicimos, pero ahora hay que tratar de corroborarlo en condiciones de poco agarre”, detalló el español, muy claro a la hora de explicar los puntos fuertes y débiles de la M1: “Cuando hay agarre es muy difícil que nos ganen. Cuando no lo hay, los rivales pueden forzar más que nosotros, que llegamos a un punto y no pasamos de él. Es como si la moto no diera más de sí. Llevamos muchos años sufriendo de lo mismo”.

Las fotos de Maverick Viñales en Valencia