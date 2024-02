Márquez: "Vine solo a Gresini porque un cambio de piloto no puede destrozar una familia"

DAZN, la plataforma de servicio de streaming de deportes que tiene los derechos del Mundial de MotoGP en España, estrena un nuevo documental con Marc Márquez como protagonista. Tras tomar la decisión de abandonar Honda un año antes de acabar su contrato, y después de once años compitiendo para la marca de Tokio, el ocho veces campeón del mundo trata de adaptarse a las grandes novedades que afrontará esta temporada.

La más difícil, seguramente, será la adaptación al nuevo estilo de pilotaje que demanda la nueva montura con la que competirá el español, una Ducati GP23, la moto actual campeona del mundo.

Otra clara dificultad será adaptarse a un nuevo equipo técnico tras toda una vida, prácticamente, con el mismo grupo, capitaneado por Santi Hernández.

Pero también deberá acostumbrarse a otras muchas novedades, al dejar atrás la fábrica más potente del planeta a nivel dos ruedas, para adentrarse en la vida de un equipo satélite, donde el "ambiente familiar" ha sido una seña de identidad.

La del Gresini Racing, con Marc y Alex Márquez fue, precisamente, la primera alineación que se presentó esta temporada 2024 de MotoGP, el pasado 20 de enero.

Alex Márquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Propietaria y directora de del equipo Gresini, Marc Márquez, Gresini Racing Photo by: Gresini Racing

"Cuando me vi por primera vez en la pantalla vestido con este mono la sensación fue extraña. Aún no me veo con otros colores, porque tantos años vestido del Repsol Honda Team es difícil... Pero estoy ilusionado con esta oportunidad e intentaré aprovecharla al máximo", explica Marc en el documental.

El equipo Gresini quedó marcado por la muerte de su fundador, Fausto Gresini, víctima del COVID a principios de 2021. Lejos de hundirse, la viuda, Nadia Padovani, tomó las riendas con firmeza y está llevando al equipo a cotas impensables.

Una de las claves ha sido la unión de todos los miembros, el compromiso y comportarse como una verdadera familia. "Tras verlo con nuestra ropa, sobre nuestra moto… Es realmente un sueño hecho realidad. Gresini le puede aportar todo aquello que puede dar una familia. Seremos cercanos, si hay problemas podrá venir tranquilamente a hablar con nosotros. Buscaremos eso que habitualmente se suele decir, estar tanto para lo bueno como para lo malo. Siempre estaremos con él", explica Padovani.

Después de tantos años de rigidez nipona en Honda, Marc abraza encantado el estilo de vida de su nuevo equipo. "Hay que entrar en su rollo, y el ambiente es ese. Es un equipo divertido, donde se celebran todos los cumpleaños y no se salva ni el piloto, ni el team manager, ni nadie", en referencia a los ya típicos tartazos que se llevan los que cumplen años en Gresini.

El equipo Gresini al completo en la presentación de Riccione, el pasado mes de enero Photo by: Gresini Racing

Una estilo que la llegada de un deportista ocho veces campeón y con el carisma y ascendencia de Márquez no va a cambiar, subraya el de Cervera.

"Tampoco mi influencia dentro del box tiene que cambiar esa familia Gresini. Por eso, este fue uno de los motivos por los que me he traído a uno de mis componentes del equipo Repsol a Gresini, pero no a todo el equipo, porque ellos tienen su familia y su ambiente. Por el cambio de un piloto no puedes destrozar a toda una familia, por eso yo tengo que adaptarme a ella", reflexiona el #93, que compartirá garaje con su hermano, Alex, por segunda vez, aunque la anterior, en 2020 Repsol Honda, coincidiera con la lesión en el brazo que mantuvo a Marc todo el curso de baja.

"Como familia Márquez esperamos o intentaremos aportarles muchos trofeos", apunta Marc. "Tener una vitrina con muchos trofeos, victorias y podios en MotoGP. Intentaremos sumar y darles muy buenas noticias y alegrías".

Unos objetivos que, sin embargo, Marc entiende que no serán fáciles de conseguir, al menos de buenas a primeras.

"Entiendo, y estoy agradecido, de que haya mucha expectativa por parte de la gente, porque esto es buena señal. Es trabajo mío el evadirme de todo eso, no empezar la casa por el tejado, sino por la base, poco a poco. Yo soy el primero que tiene la misma ambición y soy el primero al que le gustaría ganar, pero en los dos últimos años no he conseguido ganar ni una carrera. Así que tenemos que ir poniéndonos objetivos asequibles, donde podamos llegar y ojalá podamos ir ‘in crescendo’, como dicen los italianos", zanja el corredor en el documental que estrena DAZN.