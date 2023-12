Márquez, fin a una era: "Honda será siempre el equipo de mi vida"

Marc Márquez correrá en 2024 con el equipo Gresini, tras una mala temporada 2023 que le llevó a dejar Honda un año antes de que acabara su contrato. El ocho veces campeón del mundo ha disputado once temporadas con la marca japonesa, debutando en MotoGP en 2013 y logrando 59 victorias y seis títulos con ellos.

Desde que anunció su adiós a Honda, Márquez nunca ha descartado la posibilidad de volver algún día, aunque reconoció en el test de Valencia en noviembre que en ese caso no sería una decisión sólo suya. "No quiero cerrar puertas", dijo cuando se le preguntó si volver a Honda era algo a considerar en caso de que la marca japonesa mejorase.

"Por eso, lo he dicho en el pasado en varias entrevistas y lo vuelvo a repetir: la relación con Honda ha sido maravillosa y cuando decidimos tomar caminos separados fue porque ambos estuvimos de acuerdo. Nos respetamos plenamente, no quiero que la situación se vuelva crítica porque me sigue gustando mantener la puerta abierta a Honda", dijo Márquez.

A continuación, el piloto de Cervera hizo una especie de declaración de amor a Honda: "Quién sabe, quizá los otros fabricantes no quieran oírlo, pero Honda será siempre el equipo de mi vida, de mi carrera. He ganado seis mundiales y logrado muchas victorias. Con otros constructores no conseguiría todas esas cifras. Honda siempre será el equipo más especial en mi corazón, pero ya veremos si nuestros caminos se vuelven a cruzar en el futuro. No será sólo una decisión mía".

En 2024 será Luca Marini quien ocupe el puesto de Marc Márquez en Honda. El italiano ha firmado un contrato de dos años con la marca japonesa. En Valencia, Joan Mir también elogió la Honda 2024 de la que pudo disfrutar en esa jornada de test, señalando que era la primera vez que probaba algo en la RC213V que realmente funcionaba. El debut de Márquez con la Ducati se saldó con un cuarto puesto ese día, a sólo 171 milésimas del mejor tiempo.

Ahora, este 31 de diciembre es el último día de Márquez como piloto Honda. A partir del lunes 1 de enero podremos verle por fin con los colores de Gresini y escucharle hablar como piloto de otro fabricante.