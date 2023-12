Ducati "te hace sentir importante" en MotoGP, señala Alex Márquez

Alex Márquez fichó por el equipo Gresini Racing y se convirtió en piloto satélite de Ducati para la temporada 2023 de MotoGP, tras una dura etapa de dos años con el LCR Honda. Allí no pudo replicar sus picos de forma, como cuando consiguió sus podios en 2020 formando parte del equipo oficial de HRC.

El piloto de Cervera logró este año su primera pole en la categoría reina, en Argentina, segunda cita de la campaña, y ganaría dos carreras al sprint, en Silverstone y Malasia, además de sumar dos podios en pruebas principales, en Termas de Río Hondo y Sepang.

Al ser preguntado por Motorsport.com al final de 2023 sobre cómo se sentía como piloto de Ducati en comparación a su estancia en Honda, dijo: "Me siento muy bien. Y ya con la mente en la próxima temporada".



"Estas últimas cuatro o cinco carreras después de mi lesión fueron para trabajar para el próximo año. Y probamos algunas cosas sobre la puesta a punto que están funcionando. Estuvimos con bastante regularidad entre los cinco primeros, y ese es el objetivo para 2024".



"Así que ha sido una temporada muy positiva, con muchas cosas que mejorar. No tuvimos mucha suerte en la primera parte de la temporada. Pero en cuanto a resultados, velocidad y cómo me he sentido en el box y con Ducati, es un año realmente positivo. Es cierto que cuando tienes una moto competitiva, es mucho más fácil tener un buen ambiente", explicó.

"Pero, como dije el año pasado, me sentí un poco solo en el box de LCR con mis chicos, sin el apoyo de Honda. Por eso en 2022 acabé la temporada al límite. Pero este año, por cómo te explica todo Ducati, haciéndote todos los análisis, te sientes importante, y es algo que gusta a todos los pilotos".

El #73 continuará con Gresini en 2024, sobre una Desmosedici GP23, esto es, de un año de antigüedad, y a él se le unirá a su hermano mayor, Marc Márquez, también deseoso de empezar una nueva etapa en MotoGP y de "volver a sonreír" tras su duro final en HRC..

Ambos fueron brevemente compañeros de equipo en el equipo oficial de Honda, en 2020, cuando Alex Márquez debutó en la clase mayor, pero sólo compartieron garaje durante el fin de semana del Gran Premio de España, ya que el ocho veces campeón del mundo se perdería el resto de la temporada por su grave lesión.