Marini: "¿Morbidelli en Ducati? Debe esperar, no sé si hay sitio"

El mercado de pilotos en MotoGP está revuelto en las últimas semanas. Los últimos rumores alrededor de la parrilla de la categoría reina son los que colocan a Franco Morbidelli muy cerca de decir adiós a Yamaha y de un fichaje por Ducati.

Motorsport.com pudo hablar recientemente con Uccio Salucci, jefe del Mooney VR46, sobre una probable llegada del piloto italiano a la estructura de Valentino Rossi en sustitución de Marco Bezzecchi, en caso de que éste diera el salto al Pramac.

El histórico amigo y colaborador del Doctor no ocultó su interés por el italo-brasileño, pero aún no hay nada escrito. Todo parece muy inestable pero al mismo tiempo blindado, y no será fácil para el romano encontrar un acomodo. Así lo confirmó Luca Marini, preguntado por el asunto en la jornada del jueves del Gran Premio de Alemania. "No sabía nada de estos rumores", afirmó el piloto de Tavullia. "Creo que Franco es un piloto muy fuerte y rápido, pero no lo sé".

"Seguramente con una Ducati es un poco más fácil ser rápido y competitivo en estos momentos. Eso está claro", explicó Marini sobre que la Desmosedici GP23 es la moto más codiciada, la que ganó el Mundial el año pasado con Pecco Bagnaia y que parece adaptarse bien a todos los pilotos. "Ahora la Desmosedici es la mejor moto del campeonato en todas las condiciones y en todos los circuitos. Así que sería mejor para él, pero sinceramente no sé si hay sitio [para él] en una Ducati".

"Ninguno de los pilotos de Ducati quiere irse, porque es lo mejor que hay ahora. Tenemos que pensar en nosotros y Morbidelli debe esperar encontrar una buena solución para volver a mostrar su velocidad, como ha hecho en el pasado. Porque si ganas tres carreras en MotoGP, eres uno de los grandes", siguió Marini.

Pensando en sí mismo, el hermano de Valentino Rossi habló de lo que espera en Sachsenring, la segunda parada del actual triplete. Para él será especialmente exigente debido a su condición física. Todavía tiene dolor en su mano derecha después del accidente en Le Mans y continúa con su recuperación. La semana pasada, la de Mugello fue una carrera dura, mientras que este fin de semana en Alemania el trazado de la pista podría ayudarle.

"Después de la carrera del domingo fue duro, especialmente el lunes. Pero con mucha fisioterapia, ahora me siento bien. Creo que me siento mejor que el jueves de Mugello. Pero mañana lo tendré más claro, porque me subiré a la moto y probaré las sensaciones. En esta pista creo y espero que no será un problema, porque sólo hay una curva a derechas, la primera. En las demás supongo que no habrá problemas", dijo.

Históricamente, el trazado de Sachsenring es el feudo de Marc Márquez, que ganó ininterrumpidamente desde 2013 hasta 2021. Sólo Fabio Quartararo logró batirle el año pasado, devolviendo a la M1 al escalón más alto del podio en Alemania por primera vez desde 2009, cuando ganó Valentino Rossi. Hay que remontarse a 2008 para encontrar el último éxito de Ducati, cuando Casey Stoner ganó en Sachsenring. ¿Será diferente este año, con el dominio de la Desmosedici?

Marini responde a ello: "Honestamente, Ducati no ha ganado aquí desde hace mucho tiempo. Será difícil de nuevo este año, creo que Marc Márquez es el favorito para ganar esta carrera por todas las victorias conseguidas aquí en el pasado. Honda también es muy fuerte en Sachsenring, quizá sea la mejor moto. Pero también Fabio Quartararo ganó en 2022 y este año tendrá una gran oportunidad, porque el motor no es tan importante aquí. Todos los demás pilotos de Ducati son fuertes y están en buena forma, Pecco Bagnaia sin duda. Johann Zarco también es muy rápido todos los años, al igual que Marco Bezzecchi".

"Vamos a ver si podemos ser rápidos aquí también, es una pista difícil sin diferencias entre los pilotos en la clasificación, pero también en la carrera el ritmo es el mismo para todos. Así que será más difícil de lo habitual y la posición en la parrilla marcará la diferencia", concluyó el #10.