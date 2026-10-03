Alex Márquez, sancionado para la carrera larga en Motegi tras tirar a Acosta y Di Giannantonio

Alex Márquez tendrá que cumplir una penalización en la carrera larga de este domingo en Motegi tras protagonizar un desafortunado incidente en el arranque de la carrera al sprint de este sábado, costándole la carrera tanto a Pedro Acosta como a Fabio Di Giannantonio.

El piloto de Gresini perdió el control de su Ducati en la curva 3 de la primera vuelta de la prueba corta. En su camino estaban tanto el murciano de KTM, que había sido adelantado por Marco Bezzecchi y Enea Bastianini, y el italiano del VR46, que buscaba hacerse hueco en mitad del pelotón.

Aunque el incidente parecía muy claro de primeras, los comisarios optaron por revisarlo al término de la Sprint. Una vez hecho, el Panel dirigido por Simon Crafar vio la acción evidente, considerando al menor de los Márquez Alentà culpable. Así, Alex tendrá que cumplir una doble Long Lap Penalty en la próxima carrera larga en la que compita, que será el Gran Premio de Japón de este domingo.

Esto será así si el #73 no tiene ninguna lesión derivada del accidente de este sábado, algo que no fue tal, ya que tanto Alex Márquez como Acosta no tardaron nada en volver a su garaje, con el consiguiente cabreo para el ganador del pasado GP de Austria. Por el contrario, Di Giannantonio sí requirió algo de atención médica, siendo introducido en la ambulancia que se desplazó al punto del incidente en auxilio de los corredores.

"El 3 de octubre de 2026, durante la carrera Sprint de MotoGP del Gran Premio de Japón, en la curva 3, usted [Alex Márquez] provocó una caída en la que se vieron implicados los pilotos Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio. Esto contraviene las instrucciones específicas dadas a los competidores y equipos de MotoGP. Por lo tanto, se trata de una infracción del artículo 1.21.2 del Reglamento del Campeonato del Mundo", indicó el Panel en un comunicado.

"Por las razones expuestas, el Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM le ha impuesto una doble vuelta larga de penalización. El piloto deberá cumplir las dos Long Lap en la próxima carrera larga del Campeonato (conforme los artículos 3.2.1 y 3.3.2.3 del Reglamento)".

"Los comisarios de la FIM aclaran que, en caso de no participar o no completar la próxima

carrera larga debido a una lesión, enfermedad u otro problema posterior y no relacionado (no sufrido durante el propio incidente sancionado), se considerará que la sanción ha sido cumplida. En caso de no participar en la carrera por cualquier motivo específicamente relacionado con este incidente, la sanción se cumplirá en la siguiente carrera larga en la que el piloto participe".

"La acción se consideró un incidente de tipo: salida o vuelta inicial, acción que crea una situación peligrosa para varios pilotos y/o provocan una caída. Al tratarse de la primera infracción de la temporada, la sanción correspondiente en este caso es una doble Long Lap", cerraron.