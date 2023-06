"Si Bezzecchi tiene que ir a Pramac, estaremos encantados de acoger a Morbidelli"

"Nuestra prioridad es la de intentar retener a Marco Bezzecchi en nuestro equipo. Si eso no puede pasar y Bezzecchi tiene que ir a Pramac, algo que no queremos, estaremos encantados de acoger a Morbidelli. Porque es un piloto de la Academy y a mí me gustaría mucho tenerle aquí", responde Salucci a Motorsport.com acerca del plan que el VR46 tiene en mente aplicar terminado este curso.

El contrato de Morbidelli con la marca de los diapasones expira a final de esta temporada. Hasta ahora, desde los despachos del fabricante japonés se había defendido que el piloto iba a tener hasta verano para demostrar que era merecedor de ampliar el acuerdo. De hecho, el jueves pasado, en la previa del Gran Premio de Italia, las respuestas de Morbidelli a los periodistas que le preguntaron por sus perspectivas más allá de 2023 denotaban cierto optimismo.

"Tengo un gran afecto por Yamaha y por el equipo en el que estoy. Casi toda mi trayectoria en MotoGP la he hecho aquí. Desde que estoy en el equipo oficial no he conseguido los resultados deseados, pero quiero alcanzarlos aquí. Creo que me lo merezco y las personas del equipo también", convino entonces el corredor romano.

Esa positividad no tiene absolutamente nada que ver con la ironía y el sarcasmo que empleó ‘Morbido’ tras la carrera del domingo, en la que terminó el décimo, justo por delante de Fabio Quartararo, su compañero.

"¿Quiero realmente asegurarme un puesto en Yamaha otro año más?", contestó ante las cámaras de Dorna, el promotor del campeonato. "Habla con Lin", le soltó al periodista que tenía delante, invitándole a hablar con Jarvis, el director del constructor de Iwata.

Hasta ahora, esa positividad que mantenía Morbidelli sorprendía, sobre todo si tenemos en cuenta que sus resultados, si bien habían mejorado respecto del desastroso 2022 que protagonizó, tampoco merecían tirar confeti. De las seis primeras pruebas, su mejor resultado es la cuarta plaza obtenida en Argentina, tanto en la sprint como en la carrera convencional. El próximo fin de semana, en Alemania, se disputará la séptima parada del calendario, y el #21 figura el 12º en la tabla general, con 46 puntos. Para un piloto oficial de Yamaha, esa posición solo puede considerarse mala, independientemente de que solo le separen ocho puntos de Quartararo, el teórico jefe de filas del proyecto.

Si tenemos en cuenta la coyuntura actual, parece evidente que el divorcio entre Morbidelli y Yamaha es inminente, si no se ha producido ya. Llegados a este punto, las opciones que tiene el campeón del mundo de Moto2 de permanecer en el paddock de MotoGP se reducen considerablemente. El hecho de que su representación la lleve VR46 podría llevar a pensar en un posible encaje en el equipo de Valentino Rossi, eso siempre que se genere un hueco.

Luca Marini tiene su puesto asegurado, y la única vacante que podría crearse pasaría por el pase de Marco Bezzecchi a Pramac. Esa posibilidad, sin embargo, no es una prioridad para los ejecutivos de VR46, que prefieren hacer crecer su estructura antes que abastecer a un competidor. Eso supone una traba más para Morbidelli, cuyo futuro en MotoGP cada vez parece más complicado.

