Masini, jefe de Gresini: "Márquez es nuestro plan A"

Hay mucha expectación de cara al futuro del Mundial de MotoGP. Muchos contratos expiran y, aunque algunos pilotos ya han asegurado su renovación, otros muchos están a la espera de saber qué harán en 2025. Entre ellos está Marc Márquez, a la espera de saber cuál será la decisión de Ducati para ver quién será el acompañante de Pecco Bagnaia en el equipo oficial.

El equipo Gresini Racing, a pesar de esta coyuntura, no se queda de brazos cruzados. Los de Nadia Padovani ocupan la tercera posición de la general de pilotos con el ocho veces campeón del mundo, que aún no ha ganado este año, pero que ha demostrado una adaptación increíblemente rápida a la Desmosedici GP23. La edición italiana de Motorsport.com ha hablado en exclusiva con Michele Masini, director del equipo de Faenza, para conocer sus planes. Y es que no sólo Marc, sino que Alex Márquez también está involucrado en la 'silly season'. El objetivo del conjunto satélite de Borgo Panigale es seguir como está, pero no oculta que tiene diferentes planes de cara a cualquier situación.

Pregunta: Si alguien le hubiera dicho hace un año que Gresini tendría una alineación de pilotos tan destacada como la actual, ¿cómo habría reaccionado?

Respuesta: "Empezaré por Marc. Fue él quien nos eligió, nos dio mucha confianza que ahora intentamos devolver de la mejor manera posible, con mucha responsabilidad. Sin embargo, también me gustaría dar un reconocimiento al equipo Gresini Racing. Empezamos en 2022, y hemos conseguido resultados con todos los pilotos que hemos tenido, que son cuatro. Empezamos con Enea Bastianini, llevamos a Fabio Di Giannantonio a la victoria... Este año, Alex Márquez tiene algunas dificultades más desde el punto de vista técnico, pero hemos conseguido muchos buenos resultados, y sabemos que puede darnos muchas satisfacciones. Y ya estamos teniendo excelentes resultados con Marc".

"La elección de Alex, y en consecuencia la de Marc, que habrá influido, creo que ha sido un poco gracias a nosotros. Si no hubiéramos construido un equipo así entre 2021 y 2022, con Ducati, con todas estas ganas y resultados, nunca nos hubiera traído lo que tenemos hoy dentro del box. De momento, han sido todo elecciones que nos han dado y nos están dando sus frutos".

P: ¿Existe también una sinergia especial dentro del box? Aparte del grado de parentesco de los dos compañeros...

R: "Nuestro valor añadido este año es explotar su relación. Nos reunimos al final de cada sesión con ellos, y sus respectivos jefes técnicos. No ocurre a menudo, quizá sólo en los momentos difíciles, porque el compañero de box es el primer rival. Se estimulan mutuamente".

P: Alex tiene más experiencia que Marc con la Ducati, aunque le está resultando más difícil con la GP23...

R: "Para todos los pilotos que tienen la GP23, el enfoque ha sido diferente, un poco más cansado, porque es una moto con un gran potencial pero es muy sensible a la puesta a punto. También Alex, como los demás pilotos, venía de tener sensaciones diferentes. Donde era muy fuerte, ahora siente cosas distintas, así que tenemos que intentar acercarnos. Tendremos que intentar sacar al Alex de Jerez en cada carrera".

P: Paradójicamente, Marc lo tiene más fácil porque nunca había corrido con la Ducati hasta ahora...

R: "Tiene una experiencia completamente diferente, es un ocho veces campeón del mundo. Pero es el único piloto que ha pilotado otra moto, así que ha sido un primer acercamiento. Esta ha sido la primera Ducati que ha conocido. Su historial de adaptación a la moto, al entorno y a todo lo demás es muy diferente".

P: Ante esta situación técnica y humana, ¿el objetivo para 2025 es mantener tanto a Alex como a Marc?

R: "Exacto, digamos que no se puede negar que no es nuestro plan A...".

P: ¿Tenéis otros planes? ¿B?

R: ¿C? 'Siempre hay que tener planes, y siempre estarán ahí. Está claro que es una situación que será un efecto dominó. Primero se moverán los pilotos de cabeza, y luego todos los demás de la parrilla".

P: No sólo está movido el mercado de pilotos, sino también el de equipos, las motos. ¿El objetivo también será tener al menos una Ducati oficial en 2025?

R: "Con Ducati, tenemos un contrato para 2025. Estamos colaborando muy intensamente, y muy bien. La relación está creciendo, porque este es el tercer año de colaboración. Gresini Racing siempre ha tenido la aspiración de convertirse en el equipo de referencia de un fabricante en el futuro, no sé si en un futuro próximo o más adelante. Tenemos mucha experiencia a nuestras espaldas, y obviamente tener la moto de fábrica es la evolución natural de un camino".

P: Hablando de evolución de un camino y de motos oficiales: si llegara una propuesta, ¿se sentiría preparado para asumir este rol pero en un equipo de fábrica, aunque tuviera que dejar la familia Gresini?

R: "Sinceramente, estamos tan inmersos en este año que nunca me lo he planteado. En mi opinión, este año es clave, porque nunca antes habíamos tenido una oportunidad tan grande de crecer. Estamos intentando entender, sobre todo de Marc, todo lo que hay detrás de ver a un campeón como él en la pista. Es muy especial, hay una atención diferente a cada detalle, una necesidad bastante fuerte en comparación con otros pilotos, sin menospreciar a los demás. Es un año que queremos disfrutar hasta el final sin pensar en lo que haremos el año que viene. Está claro que las expectativas de resultados son enormes, ¡pero estamos disfrutando mucho! Así que estoy pensando en 2024".