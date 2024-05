Por qué Márquez es la clave de la continuidad de Pramac con Ducati

Pramac tiene de tiempo hasta el verano para validar unilateralmente el acuerdo que le llevaría a seguir siendo la única escudería con apoyo directo de Ducati –'factory suported team'– en 2025 y 2026. De renovar el vínculo mantendría sus condiciones actuales, de modo que los dos pilotos de su alineación estarían contratados directamente por la fábrica de Bolonia, y ambos dispondrían de la última generación de Desmosedici, idéntica a las de los dos corredores del taller oficial.

Esa posición de privilegio, que en estos momentos da acceso a contar con las mejores motos de la parrilla, corrió riesgo de saltar por los aires al entrar en escena Yamaha, que le presentó a Paolo Campinoti, propietario de Pramac, una oferta muy golosa, en el afán del constructor japonés de recuperar su escudería satélite.

Tras recibir la negativa de VR46, que siempre fue la primera opción de Yamaha como socio de futuro, los responsables de la compañía de Iwata entraron en negociación con Pramac.

"Nuestra primera alternativa fue siempre VR46, pero no pudimos convencerles. Así que el plan B es Pramac, y esperamos que acepten la oferta que les hemos hecho", explicó en Le Mans a Motorsport.com un miembro del equipo nipón, que espera una respuesta "inmediatamente antes o después de Mugello (2 de junio). No creo que podamos anunciar nada en Barcelona", donde tendrá lugar el próximo gran premio (Catalunya), la próxima semana.

Ducati quiere mantener a Márquez, Martín y Bagnaia en su nómina de pilotos la próxima temporada Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac tiene, por un lado, en un cajón la posibilidad de seguir con Ducati en 2025 y 2026, con una fecha límite que expira en julio. Por otro lado, los beneficios que ofrece la vía de Yamaha son interesantes para una formación privada. En contrapartida, el aspecto deportivo resta mucho si tenemos en cuenta la falta de pegada actual de las M1.

La competencia entre Pramac y VR46 por convertirse en el equipo preferente de Ducati fue la razón principal por la que Campinoti se sentó a escuchar la oferta de Yamaha. Una maniobra que ha estado valorando muy seriamente, al entender que difícilmente podrá mantener sus condiciones actuales con Ducati, más allá de 2026. Eso crispó los ánimos en Pramac, haciendo crecer las opciones de que Yamaha volviera a contar con un equipo asociado en 2025.

Otro motivo que puso en peligro esta relación que convirtió en Pramac en el mejor equipo de 2023, y a Jorge Martín en subcampeón y actual líder del certamen, es la decisión firme del fabricante italiano de reducir el gasto en los sueldos de sus corredores. La incorporación de Fermín Aldeguer, con un salario base que ronda los 300.000 euros, es el máximo exponente de esa filosofía.

Fermin Aldeguer saluda a Marc Márquez en Portimao, los dos españoles podrían coincidir en Pramac en 2025 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El cambio dibujaba un panorama desalentador para Campinoti, que se veía en 2025 con Franco Morbidelli y el novato murciano, después de cerrar la etapa con Martín, el integrante más en forma de la parrilla.

Marc Márquez entra en escena

Si hasta la pasada semana las posibilidades de Campinoti estaban al 50% entre seguir con Ducati o irse con Yamaha, en Le Mans sucedió algo que ha disparado para Pramac las expectativas de ejecutar el contrato con la casa de Borgo Panigale.

Marc Márquez, que disputa su primera temporada al manillar de una Ducati del equipo Gresini y que ha necesitado solo cinco carreras para situarse al nivel competitivo de Martín y Pecco Bagnaia, pese a llevar una moto de 2023, salió de Jerez hace dos semanas asegurando que el próximo año quería correr en un equipo oficial, y que el rojo era su elección preferente: "Pramac es un buen equipo, pero no es oficial", dijo entonces.

En Francia, no obstante, el español moduló su discurso, abriendo la puerta a correr en una formación satélite, siempre y cuando pudiera disponer del mejor material y apoyo de una fábrica. "Como soy competitivo, está claro que el año que viene quiero intentar tener la última evolución disponible. De la moto que sea y del color que sea, pero la última especificación", comentó el domingo, tras sacarse de la chistera otra remontada de las que acostumbraba en su etapa anterior –pasó de la 13ª plaza a la segunda–.

Ducati ya ha informado a Campinoti de que se trabaja en la posibilidad de incorporar a Márquez a su nómina de corredores (ahora solo tiene contrato con Gresini), y entregarle una moto 'pata negra'. Obviamente, el decorado cambió como de la noche al día.

Solo hay presupuesto para un piloto más

Con la nueva política salarial y con Bagnaia renovado hasta 2026, Ducati solo tiene presupuesto para pagar dos salarios altos: el del actual campeón, con una base que ronda los seis millones de euros, y el de su futuro vecino de taller. Con solo 26 años y una ficha –que paga Ducati– algo por debajo de los cuatro millones de euros, Martín no está dispuesto a bajar a su caché ahora que pasa por su mejor momento como piloto. El madrileño ya ha comunicado a los ejecutivos de las motos rojas que después del GP de Italia (2 de junio), si no tiene el contrato con el equipo oficial encima de la mesa, se sentará con KTM, que ya ha mostrado interés por recuperarle.

Para Márquez, llegar al equipo oficial supondría tener que renunciar a la mayoría de sus patrocinadores personales, dado que entran en conflicto con muchos de los que colorean la Ducati de color rojo. Lo que mejoraría en salario lo perdería con sus sponsors, algunos de ellos acuerdos importantes y con muchos años de relación, como Red Bull, Oakley o Allianz.

Hechas las cuentas y con la promesa de Gigi Dall'Igna de recibir el mismo trato que los dos pilotos oficiales, el cambio de discurso de Márquez en Le Mans perfectamente podría responder a esa reflexión. Además, si entendemos que Martín solo se plantea seguir pilotando una Ducati si es en el garaje de fábrica, la única fórmula que tiene el fabricante italiano para mantener a los dos españoles es esa. En caso contrario, o el #89 o el #93 reforzarán a un rival.

Yamaha no encuentra pareja de baile

El gran damnificado en este puzle es Yamaha. Uno de los argumentos que la casa de los diapasones utilizó para animar a Fabio Quartararo a renovar, fue la articulación del equipo satélite al que renunció en 2021, al no prolongar su acuerdo con RNF, que se alineó con Aprilia.

La negativa de VR46 no deja mucho margen de maniobra. El plan B es Pramac, del que esperan una respuesta en Mugello. "No hay plan C. Tenemos la esperanza de que Pramac acepte nuestra oferta, que es muy interesante. En caso contrario no tenemos pensada una alternativa", aseguró a Motorsport.com un ejecutivo del equipo con sede en Gerno di Lesmo.

Con este escenario, no sería descabellado pensar que Yamaha se vea obligada a seguir en 2025 con solo dos unidades de su M1 en la parrilla, a pesar de los esfuerzos de Lin Jarvis, su director, que quería dejar su puesto con las dos carpetas principales (la renovación de Quartararo y la recuperación de la estructura cliente), cerradas.