Fabio Quartararo rompe con su representante

A pesar de que ni Fabio Quartararo ni su equipo (Yamaha) tienen nada que decir al respecto, Motorsport.com ha podido saber que ambas partes han decidido poner fin a su acuerdo, a la espera de saber quién asumirá ese papel, a las puertas de una temporada clave (2024) en la que Quartararo deberá decidir su futuro.

Mahé ya no se desplazó este fin de semana hasta Mugello, donde el domingo se celebra la sexta parada del calendario. Este divorcio llega menos de un año después de que Marc Márquez tomara la decisión de desligarse de Emilio Alzamora, su descubridor y quien había acompañado al español a lo largo de toda su trayectoria.

Mahé comenzó su relación con el Diablo a mediados de 2016, cuando el #20 todavía competía en Moto3 y después de que el francés rompiera con Eduardo Martin, su agente hasta ese momento.

El ex-piloto de Superbikes concretó la promoción del corredor de Niza a Moto2, en 2017, y posteriormente su salto a MotoGP, con Yamaha y en la estructura satélite del Sepang Racing Team (SRT). Fue también Mahé quien cerró el paso de Quartararo a la formación oficial de la marca de los diapasones, con vistas a la temporada 2021, y posteriormente su última renovación, que le vincula en la compañía de Iwata hasta la conclusión del ejercicio que viene (2024).

En Mugello, este viernes, Quartararo finalizó el 15º en la tabla combinada de tiempos, circunstancia que este sábado le obligará a pasar por la primera criba de la cronometrada (QP1). De hecho, el campeón del mundo de 2021 fue de los pocos que por la tarde no pudo rebajar el registro logrado por la mañana.

"Esperaba ir algo mejor. Los dos intentos de vuelta rápida no fueron demasiado buenos. Por la mañana no pensé que me iría tan bien, y por eso tenemos que ver qué pasó por la tarde", resumió el francés, que sigue sin encontrar una base estable en su M1, circunstancia que le ha llevado a hurgar en el pasado, y a calibrar la moto con las especificaciones de hace dos años.

"Mis sensaciones no son las mejores. Tengo que intentar pasármelo bien encima de la moto, algo que no pasa ahora mismo. No tengo confianza en el tren delantero", añadió el piloto, que este viernes adoptó una postura ‘zen’, visiblemente más relajada que la de hace poco menos de un mes, en Le Mans.

"Intento mantenerme calmado, porque cabrearse no ayuda en nada", remachó Quartararo, que figura el noveno en la clasificación general del Mundial, a 45 puntos del líder, Pecco Bagnaia, y con solo un podio (Austin) en su casillero.