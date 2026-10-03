Bastianini: "La sanción es un poco injusta, porque no he sacado ninguna ventaja"

Enea Bastianini no pudo culminar satisfactoriamente la que estaba siendo una de sus mejores carreras en toda la temporada 2026 de MotoGP. El italiano no peleaba por el podio desde que fue tercero en la carrera al sprint del GP de Estados Unidos, y este fin de semana repitió situación en Motegi.

La 'Bestia', séptimo en la parrilla de salida en Japón, hizo una buena arrancada en la carrera al sprint, llegando a rebasar a Pedro Acosta, a quien Alex Márquez tiró después, para colocarse cuarto. El de Rimini aprovechó los problemas de Marco Bezzecchi con el neumático medio trasero para rebasarle y subir a la tercera posición, puesto que ocupó hasta el final de la prueba, que trajo lío.

Mientras Bastianini tenía que lidiar con el acoso de Diogo Moreira, cuarto con la Honda, también aprovechó los problemas de Jorge Martín con la goma blanda trasera para pegarse a él e intentar pescar la segunda plaza. Así llegaron a la última vuelta, en una situación tensa, que hizo que tanto Martín como Bastianini pisaran la zona verde en la curva 10, con sensor, en la última vuelta.

Eso está prohibido por el reglamento, lo cual hizo que, aunque fuera un toque en el que no se ganó ventaja y más un roce mínimo, los comisarios tomaran cartas en el asunto. Ambos fueron sancionados con perder una posición, en favor de un Moreira que pasó de cuarto a segundo. Martín finalizó tercero, y el de Tech3 fuera del podio como el más perjudicado. Tanto que se rió irónicamente en su vuelta al box, negando con el dedo a las cámaras e incluso llegando a pedir el VAR, al considerarlo una decisión injusta.

"En Austin me subí al podio; aquí también, pero no me subí a él. El podio habría sido la guinda del pastel, pero el trabajo lo hemos hecho", empezó relatando Bastianini a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, sobre su actuación de este sábado en Motegi.

"Al final, no ataqué a Martín para no forzar, y si le hubiera atacado seguramente ahora tendría el podio. De todas formas, he cometido un pequeño error que incluso no estaba seguro de haber cometido", siguió Bastianini.

El transalpino detalló por qué no comparte la decisión de los comisarios, por más que llegara a rozar la zona prohibida: "Con estas normas, es evidente que he rozado el verde. Con las motos de MotoGP, haces la curva un poco más ancha, y eso podría tenerse en cuenta, pero las normas son las que son. Creo que es un poco injusto, porque no he sacado ninguna ventaja. Al llegar a la curva me puse detrás de Jorge, para buscar su rebufo, pero se me escapó", cerró.