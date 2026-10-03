Moreira: "Hoy era el día, el resultado no es real pero hay que aprovechar estos momentos"

En su primer año en MotoGP y en el GP de Japón, la carrera más importante para el constructor del ala dorada, Diogo Moreira se dio el gusto de conseguir su primer podio en la clase reina, un segundo puesto que llegó un poco de rebote, tras una doble sanción a Jorge Martín y Enea Bastianini, que perdieron una posición por pisar los limites de la pista en la última vuelta.

Además, Moreira, que salía noveno en parrilla, se vio beneficiado por una caída triple en la primera vuelta que le 'regaló' tres posiciones antes del primer paso por la meta.

En cualquier caso, esto son carreras y hay que aprovechar hasta el último metro cualquier posibilidad que se presente por delante, y el rookie de Honda, que el año próximo dará el salto al equipo oficial, lo hizo de forma magistral.

"Hoy era el día, hemos visto la caída en la curva 3 y he tratado de apretar al máximo", dijo el piloto de LCR nada más acabar la sprint. "Cada vuelta me iba sintiendo mas cómodo, estaba tratando de guardar un poco de goma para el final, y en la última vuelta he visto que Martín y Bastianini tocaban el verde, así que he pensado que que podía logra el podio, tenemos que disfrutar de estos momentos", dijo aún en el parque cerrado.

Moreira se llevó un podio cruzando la meta cuarto, pero en las últimas vueltas daba la sensación de que podía optar al tercer puesto en la pista.

"Me ha faltado una vuelta, me sentía muy bien y lo hubiera probado seguro", dijo. "Sabemos que este no es el resultado real donde tenemos que estar, se han caído otros pilotos, pero hoy era el día, hemos tenido mucha suerte pero la hemos sabido aprovechar", fue su reflexión.

Diogo Moreira, Team LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Para Moreira se alinearon los astros este sábado, y el piloto insistió en ello. "Hoy era el día, hay que aprovechar los momentos como este, estoy muy contento".

Para el brasileño, este primer podio con Honda ha llegado un sábado, pero no por ello le resta valor al logro. "Ya se lo he dicho al equipo siempre, los domingos me cuestan un poco más y si puedo hacer algo ha de ser un sábado".

En cualquier caso, podio y en casa de Honda. "Es lo que digo, el resultando no es real, mañana seguro que estaremos en el top ocho, creo que podemos estar, pero nunca se sabe, todo puede cambiar", no descartó nada. "Pero ha sido un día importante, para Honda también, estamos en casa y estamos todos muy felices".

Sobre el problema con el neumático trasero Michelin, que ha terminado destruido para todos los pilotos, Moreira no fue una excepción.

"El neumático ha llegado muy justo, casi no llega al final, pero no me he guardado nada. He dado todo lo que tenia y no he pesando en el neumático ni en nada: si me tenia que caer, me caigo. Hoy quería probar y al final ha salido todo bien", zanjó el de Sao Paulo.