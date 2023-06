Espargaró se cayó de la bicicleta mirando el móvil: "Fue una 'cagada' inadmisible"

El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra y Aleix Espargaró se dio de bruces con el mismo pedrusco que Alex Rins hace dos años, cuando el entonces piloto de Suzuki se cayó en el Circuit de Barcelona dando vueltas con una bicicleta y manipulando el teléfono. Rins se perdió la carrera de casa para él y ahora Aleix Espargaró ha puesto en grave peligro la de casa para Aprilia haciendo exactamente lo mismo, jugar con el móvil mientras iba en bici en el circuito italiano el jueves, un accidente y, en consecuencia, lesión que en la previa del Gran Premio de Italia no se dio a conocer, hasta que, lógicamente, saltó la liebre.

"Fue una cagada enorme, una de las más grandes de mi carrera deportiva. Creo que caerte entrenando y hacerte daño, para un atleta, forma parte del juego. Pero no el jueves del gran premio más especial del año para Aprilia por usar el puto teléfono móvil, fue una cagada enorme, me sentía muy mal, he pedido disculpas al equipo cien veces", explicó este viernes Aleix en Mugello, al final de la primera jornada del GP de Italia, en la que, pese a todo, logró acabar noveno y meterse directamente a la Q2.

"Tengo toda la espalda y los brazos quemados con abrasiones, y eso realmente no me duele mucho. Pero también tengo todo el talón (derecho) lleno de sangre por dentro, me duele horrores, mucho más que cuando me hice tanto daño en Silverstone. Con el doctor Angel Charte hemos intentado extraer toda la sangre que hemos podido, me han infiltrado, pero no puedo usar el freno trasero, tengo que apoyar el pie en la estribera solo con la punta y no puedo frenar, por lo que me cuesta mucho poder pilotar bien. Espero ir mejorando y a ver si el domingo puedo estar mejor", añadió el catalán.

Para entender la dinámica, Aleix salió a girar al trazado de Mugello el jueves con su bicicleta, y en plena recta, mirando el teléfono, sufrió la caída.

"Iba hablando y mirando… un error. De hecho tenía preparada una ruta para salir por carreteras de montaña, pero había mucha niebla y opté por quedarme en el circuito, para estar más seguro, pero iba empanado con el móvil".

Lo cierto es que el jueves por la tarde Aleix no explicó el incidente…

"Tenía mucho sentimiento de culpa y no quería… no sé cómo se enteraron los periodistas, imagino que se lo dijeron en el equipo, yo no quería decir nada realmente, pero tengo muchísimo dolor en el pie y se ve que voy cojeando y no puedo caminar, tampoco ganaba nada diciéndolo, aunque se ve que estoy mal".

La estúpida lesión llega justo cuando vienen tres carreras consecutivas, la de Italia, Alemania y Assen sin descanso.

"No creo que me vaya a complicar el triplete, espero que vaya mejorando poco a poco, el lunes me haré una resonancia para ver si tengo algo más. Pensaba que la infiltración me iba a ayudar un poco más, pero no ha sido así. En las curvas de derecha no podía conducir, me he caído porque no podía… por la tarde no he mejorado muchísimo, me limita mucho, no puedo frenar y veo las estrellas. La vuelta rápida me ha salido así, ja ido rápido, pero pierdo tiempo no utilizando el freno trasero", aseguró.

"Cuando voy por la calle nunca cojo el teléfono, pero en el circuito pensaba que no iba a pasar nada, iba distraído. Lo que más me duele es la sensación de vergüenza con el equipo, es una cagada inadmisible, por eso lo he dado todo pese al dolor para hacer la vuelta y pasar a la Q2".

"La verdad es que en Aprilia no me han dicho nada, me ha dicho Massimo Rivola que se ha comido un marrón con el presidente, pero él no me ha dicho nada, ya ha sido suficiente lo jodido que me ha visto. La he cagado, me he equivocado y voy a poner todo de mi parte para el domingo poder hacer una buena carrera", zanjó el de Granollers.