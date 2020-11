Espargaró no lamenta dejar KTM sin haber ganado

Espargaró fichó por KTM en 2017 y desde entonces ha liderado el desarrollo de la RC16, consiguiendo el primer podio de la marca en MotoGP en 2018 en mojado en Valencia antes de sumar otros cinco en seco este 2020.

En su última carrera con los de Mattighofen acabó cuarto, por que finalmente no pudo conseguir la victoria que sí lograron el rookie Brad Binder y Miguel Oliveira (2). Aun así, Polyccio no se mostró nada arrepentido de irse a Honda en 2021.

"Te prometo que no estoy mintiendo. No es lo que buscaba en KTM", contestó Espargaró cuando se le preguntó si era difícil dejar KTM sin una victoria. "Por supuesto que quería ganar, pero no era algo... mucha gente me ha preguntado 'ah, ¿necesitas ganar?'. Seguro que siempre quiero ganar, siempre voy con esa mentalidad, pero no siempre llega".

"Al final, si ves el resultado de Mir, es campeón del mundo ganando solo una carrera. Ganar no siempre es lo que necesitas. Para mí, a veces el aprendizaje es más importante, los resultados día a día, la gente que me rodea, los resultados que tuvimos durante toda la temporada".

"Cinco podios son cinco días súper felices, y tal vez una victoria sea un día feliz. Con dos poles, no me ha faltado nada".

"Por supuesto que lo que me faltó fue esa carrera en la República Checa, porque creo que era muy fuerte y tenía grandes posibilidades de ganar [antes de un toque con Johann Zarco]. Pero salvo eso, no me arrepiento. Lo di todo y si la victoria no llegó, es porque no la merecía o porque no hice lo correcto en el momento que lo necesitaba".

"La tuve varias veces, solo que esa vez [en Brno] no estuvo en nuestras manos, pero las dos últimas veces [en Austria] en las que pudimos luchar por la victoria, fue nuestro problema, nuestros errores los que nos hicieron no ganar".

"Así que, no hay que arrepentirse. Estoy contento conmigo mismo y súper contento con lo que he conseguido al final".

Espargaró, que logró acabar en quinto lugar en el campeonato con el resultado de Portimao, dice que se va lleno de conocimientos a Honda.

"Conseguir más puntos que [Andrea] Dovizioso en una temporada, con cinco podios, dos poles, quinto [en el campeonato], un final de temporada súper fuerte. Nada que decir, me siento orgulloso de lo que hemos conseguido como fábrica, de lo que he conseguido como piloto y me llevo un banco lleno de conocimientos para el futuro. Solo puedo decir gracias, porque ha sido un tiempo increíble juntos", zanjó.

